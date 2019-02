Ražice – Slavnostní otevření zrekonstruovaného špýcharu a dětského takzvaného oranžového hřiště v jeho areálu v Ražicích přilákalo v sobotu spoustu návštěvníků.

Děti se bez ohledu na slavnostní projevy hned pustily do testování všech herních prvků. „Dětské hřiště se nám líbí moc, je to tady pro vyžití dětí ideální. Líbí se nám i architektonicky hezky ztvárněné expozice ve špýcharu. Je to tady moc příjemné a každá věková skupina si tu najde, co ji zajímá," uvedla Eva Bicanová z Heřmaně s tím, že se celé rodině nejvíc líbí expozice s vláčky a nádražím.

Jako výborný nápad hodnotily využití špýcharu také Jitka Plívová a Veronika Hornátová z Protivína. „Určitě je to lepší, než kdyby to tu chátralo. Myslím si, že sem budou lidé rádi jezdit. V okolí je Řežabinec, Putim a další zajímavá místa," hodnotila Jitka Plívová. Dodala, že by se jí líbilo, kdyby se expozice rozšířily ještě o jednu, a to o historická kola. Spokojená byla i místní rodačka Marie Němejcová, maminka starosty, která přišla se svými vnuky Matějem a Vítkem. „Vzpomínám si, že byla obrovská práce sehnat na celý projekt peníze. Syn s tím ztratil spoustu sil a času. Jsem moc ráda, že se to přes všechny problémy povedlo uskutečnit," svěřila se.

Dodala, že by se jí líbilo, kdyby se našel někdo, kdo by se ujal vedení cvičení pro ženy středního a vyššího věku. Cvičit by totiž mohly ve zdejším multifunkčním sále.

Co je tu k vidění:

Stálé expozice – Národní přírodní rezervace Řežabinec s vodním ptactvem a Železnice s historií ražického nádraží a funkčními nádražními telefony

Výstava Ražice, Štětice a Humňany – historie a současnost

Otevírací doba:

pátek 8.30 – 15 hod.

sobota 10 – 17 hod.