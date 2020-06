Sté narozeniny oslavila na začátku června paní Anna Boučková z Písku. K významnému jubileu jí přišly za město Písek poblahopřát starostka Eva Vanžurová a vedoucí odboru školství Marie Cibulková, které oslavenkyni předaly kytici, dárkový balíček a pamětní list.

Anna Boučková z Písku oslavila sté narozeniny. | Foto: Irena Malotová

Paní Boučková pochází z Opařan u Tábora. Měla čtyři sourozence. Se svým manželem pak krátce bydlela ve Strakonicích, kde se také narodily jejich dvě dcery Bedřiška a Anna. V padesátých letech se pan Bouček stal obětí komunistické zvůle a 11 let strávil v žaláři a v uranových dolech jako politický vězeň. Později byl rehabilitován a jeho odsouzení označeno za justiční omyl. Pro manželku Annu to tenkrát znamenalo postarat se sama o dvě malé dcery, s nimiž se přestěhovala do Písku.