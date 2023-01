Oblíbenou akci organizuje už třicet let Hana Tomanová z KČT Otava Písek ve spolupráci s Junákem Písek. Prozradila, že do Písku přijeli vyšlápnout nejvyšší vrch Píseckých hor lidé z 65 míst České republiky, a to třeba z Prahy, Jablonce nad Nisou, Plzně, Českých Budějovic, Českého Krumlova, Třeboně, Benešova a dalších měst a vesnic.