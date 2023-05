Objevitelka raritní krevní skupiny v České republice Helena Kubánková se stane emeritní primářkou.

Helena Kubánková. | Foto: se souhlasem Nemocnice Písek

Internistka a lékařka v oboru hematologie a transfuzní služba Helena Kubánková zanedlouho skončí v pozici primářky Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek. Odchází do důchodu a na oddělení bude působit jako emeritní primářka. Málokdo ví, že se tato žena zasloužila o významný vědecký objev: první nález raritního krevního fenotypu Gy(a-) v České republice.

Helena Kubánková se narodila v Kadani na Chomutovsku. Po vystudování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni nastoupila jako lékařka do Nemocnice České Budějovice, kde absolvovala specializační průpravu pro atestaci v oboru interní lékařství prvního stupně a následně i specializační průpravu pro nástavbovou atestaci v oboru hematologie a transfuzní služba. Na Transfuzním oddělení českobudějovické nemocnice strávila 21 let, naposledy v pozici zástupkyně primáře. V Nemocnici Písek působí jako primářka Hematologicko-transfuzního oddělení od roku 2012.

Během tohoto období se podařilo vedle rozšíření laboratorních vyšetřovacích metod v oboru imunohematologie zejména vybudovat odborný tým, modernizovat vybavení všech provozů oddělení a zvýšit prestiž oddělení. „Hematologická poradna i laboratoř dnes mají v celém Jihočeském kraji velmi dobrou pověst. Díky šikovným lidem a špičkovému vybavení máme velmi dobré výsledky. Vyhlášená je naše hematologická poradna, kde se do rutinního provozu podařilo zavést komplexní pohled na pacienta. Krevní problémy totiž často souvisejí s mnoha jinými nemocemi. V rámci poradny se dále významně rozvinula spolupráce s vyššími hematologickými centry zejména ve fakultních nemocnicích. Posíláme do nich pacienty na rutinní léčení i do studií. Velmi dobrou pověst má také naše laboratoř, kde kromě přesného provedení analýz klademe důraz na konzultace významu výsledků pro klinické lékaře,“ uvedla Helena Kubánková.

Práce, kterou v písecké nemocnici odvedla, si cení i ředitel zdravotnického zařízení Jiří Holan: „Helena Kubánková na vlastní žádost uvolňuje pozici primářky a stává se lékařkou s kratším úvazkem. Díky tomu, že vychovala své nástupce, v Písku až nestandardní množství tří lékařek, bude oddělení dále v chodu ve stejném dynamicky se rozvíjejícím provozu. Patří jí mé velké poděkování."

Není příliš veřejně známé, že se Helena Kubánková zasloužila o objev vzácné krevní skupiny v České republice, fenotypu Gy(a-). Na celém světě žije pouze několik málo osob s tímto typem krve. Narazila na něj při zkoumání nezvyklé protilátky u pacientky. Protilátka byla následně určena jako anti-Gya a u pacientky byl určen raritní krevní fenotyp Gy(a-). Ten byl poprvé objeven v roce 1967 v USA u dvou rodin československého původu.

„Nalezli jsme ženu s protilátkou proti vysokofrekventnímu antigenu, která byla určena jako anti-Gya, a fenotyp jako Gy(a-). Pokusili jsme se prozkoumat, zda žena může být příbuzná s původními nositeli tohoto fenotypu při jeho objevu v roce 1967. Spoluprací s dvěma americkými vědci z místa nálezu, podrobným pátráním v historických matrikách a archivech a molekulárně-genetickým vyšetřením pacientky jsme prokázali příbuzenství pacientky s původními nositeli fenotypu v USA. Nositelé tohoto vzácného krevního fenotypu pocházeli z oblasti Lišovska,“ řekla Helena Kubánková.

Helena Kubánková se tak zasloužila o první nález raritního krevního fenotypu Gy(a-) v České republice od jeho objevu v roce 1967. Tento objev prezentovala v roce 2006 na kongresu Mezinárodní společnosti pro transfuzi krve v Kapském městě a o rok později na Pracovním dni Společnosti pro transfuzní lékařství v Praze. Publikovala jej také v odborném časopise Transfuze a hematologie dnes. Její článek obdržel v roce 2007 cenu firmy Janssen-Cilag za nejlepší odborné sdělení v oboru transfuzního lékařství.

