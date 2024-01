Momentálně se pro seniory připravuje zhruba 500 obědů denně. Kapacita nové vývařovny bude dvojnásobná, tedy na tisíc jídel. Vypadá to jako velká rezerva, nicméně to tak úplně není. „Při projednávání bodu zaznělo, že pokud by se rozhodli všichni senioři požádat o oběd, překročili bychom kapacitu vývařovny šestkrát,“ poznamenala místostarostka Písku Petra Trambová s tím, že takový stav se nepředpokládá a tisíc jídel by mělo být dostačujících.

Pokud naopak nebude kapacita plně využita, bude kuchyně vydávat obědy i dalším zájemcům z řad veřejnosti. „Stane se z toho klasická tržní záležitost. Pokud bude kapacita, bude možné si zde koupit oběd s sebou,“ zmínil místostarosta Josef Soumar. Jídelna v Sovově ulici nebude.

Největší akce letošního roku? Domov pro seniory, D4 i železniční most přes Orlík

Cena jídel by měla zůstat i po přesunu do vývařovny dostupná. „Největší odbyt bude přes Městské středisko sociálních služeb. Nemůžeme promítnout do ceny investici, kterou jsme do přestavby vložili,“ doplnil místostarosta.

Městské středisko sociálních služeb (MSSS) v současné době vydá denně zhruba 500 obědů. Z toho asi 280 obědů rozváží do domácností klientů v rámci terénní pečovatelské služby. Obědy zajišťuje i o víkendech a svátcích, kdy je však jejich počet nižší. Jídla se připravují ve školní jídelně ZŠ J. K. Tyla, a to kromě července, kdy obědy dodává ZŠ J. Husa.

Systém je podle sociálních služeb nastavený velmi dobře. Díky tomu, že obědy se dováží pouze z jedné školní kuchyně, je toto řešení nejefektivnější a nejekonomičtější. V Písku kromě toho není reálné sehnat jiného dodavatele takto velkého počtu obědů denně. V době jednodenní stávky ZŠ J. K. Tyla oslovilo středisko dvanáct potenciálních dodavatelů a žádný z nich nebyl potřebný počet jídel za daných podmínek schopen uvařit.

Provoz vlastní kuchyně MSSS byl v roce 2011 rozhodnutím zřizovatele, tedy města, ukončen.

V Sovově ulici panuje stavební ruch. Domov pro seniory bude za 2,5 roku

Během letošního léta se počítá se zahájením zkušebního provozu nového domova pro seniory. Na podzim by mělo být vydáno kolaudační rozhodnutí a od 1. ledna 2025 pojede zkušební provoz kuchyně. Tím je myšleno postupné zvyšování kapacity vařených jídel s tím, jak budou postupně přijímáni klienti domova. Plné zprovoznění kuchyně včetně přípravy 500 jídel pro klienty Městského střediska sociálních služeb je reálně v plánu ve druhém čtvrtletí roku 2025.

Ruku v ruce s dokončováním stavby začíná budoucí domov přijímat i zaměstnance. Mimo jiné se počítá i s tím, že by do zdejší kuchyně mohli přejít i zaměstnanci, kteří nebudou personálně třeba v kuchyni ZŠ J. K. Tyla, kde rapidně klesne počet připravovaných jídel.

Stavba domu pro seniory v Sovově ulici se protáhne i prodraží

A kdo dál může najít novou práci v Sovově ulici? Obsazovat se budou postupně pozice na HPP, DPČ, DPP i zkrácené úvazky. Hledají se vedoucí provozně-technického úseku ( nástup v červnu 2024), personální a mzdová účetní (září 2024), vedoucí sociálního úseku (říjen 2024), sociální pracovnice/pracovník (říjen 2024), vedoucí stravovacího úseku (dle dohody), vrchní sestra (říjen 2024), všeobecná sestra, praktická sestra – nepřetržitý provoz – jednosměnný provoz (listopad 2024 – leden 2025), účetní (prosinec 2024), kuchařka/kuchař (dle dohody), pomocná kuchařka/kuchař (prosinec 2024), pomocná síla do kuchyně (leden 2025), uklízečka (září 2024 – leden 2025), pracovnice/pracovník do prádelny (prosinec 2024 – leden 2025), pracovnice/pracovník v sociálních službách - nepřetržitý provoz a jednosměnný provoz (prosinec 2024 – leden 2025), technik (leden 2025), recepční (leden 2025) a aktivizační pracovnice/pracovník (leden 2025).

Pokud máte zájem o některou uvedenou pracovní pozici, zašlete svůj životopis spolu s motivačním dopisem na adresu: domov.sovova@seznam.cz. Vybraní zájemci budou pozváni k ústnímu pohovoru, kde získají podrobnější informace.