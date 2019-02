Písek – Od začátku roku se zdražily obědy pro seniory dodávané do Městského střediska sociálních služeb (MSSS), a to o devět korun za oběd. Seniorů se však zdražení zatím nedotkne, rozdíl doplatí MSSS, respektive město, které středisku navýší příspěvek.

ilustrační foto. | Foto: Racek Attila

Obědy dodávají ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. K. Tyla, které požádaly o zvýšení ceny. „Důvodem je opakované zvyšování mezd nepedagogických pracovníků, zvýšily se i režie na provoz kuchyně,“ vysvětlil místostarosta Písku Petr Hladík s tím, že rada města navýšení schválila.



Do konce loňského roku odebíralo MSSS obědy za 61 korun. Od 1. ledna jsou za 70 korun. Senioři platí 55 korun za oběd ve všední den, o tři koruny více o víkendu a ve svátky. Na tom se zatím nic nemění, avšak od dubna je plánované zdražení i pro seniory. „O kolik to bude, zatím nevíme, ale chceme, aby se to seniorů nedotklo více, než, řekněme, stokorunou za měsíc,“ podotkl místostarosta s tím, že navýšení bude schvalovat rada v únoru.



Město bude dál dotovat obědy i ze svého, navýšení by se mělo vejít do půl milionu korun za rok.

Současná cena obědu ve výši 61 korun vč. DPH je v platnosti od roku 2013.