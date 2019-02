Milevsko - Jeden záměr je Jihočeského kraje, druhý města Milevska. Obojí se neuskuteční.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Dva investoři, dva plány, které jdou ale proti sobě. Na jedné straně je záměr města na vytvoření dopravního terminálu u vlakového nádraží, na druhé straně obchvat města, o kterém uvažuje a přišel s ním Jihočeský kraj. Ten by měl vést právě okolo vlakového nádraží.

Co se uskuteční? Co je reálnější? Starosta města Ivan Radosta upozorňuje na to, že dopravní terminál sice plánují, ale může zkrachovat na pozemcích či na dotaci. „Dopravní terminál je vrcholem toho, co se může stát. Bude jen za předpokladu, když se všechno povede. Může se stát, že tam bude jen autobusová zastávka nebo parkoviště pro několik aut," uvedl.



Ani stavba milevského obchvatu, která je zařazena v tzv. bílé knize v investicích Jihočeského kraje se střední prioritou, se nemusí uskutečnit. Podle mluvčího Krajského úřadu Jihočeského kraje Radka Šímy obchvaty realizují ve spolupráci s místní samosprávou. Už v minulosti se ale podle něj staly případy, kdy po předchozím schválení obchvatů zastupiteli žádala později města, aby u nich kraj obchvat nebudoval. Ten jim jako investor vyhověl.



Vedení města nezastírá, že plán kraje je pro ně problémem kvůli záměru dopravního terminálu. To naznačil místostarosta Martin Třeštík. „Kdybychom tento obchvat, jak ho má naplánovaný kraj, zanesli do územního plánu, pravděpodobně nemůžeme v místech nic dělat. Je to v zásadní kolizi s dopravním terminálem," upozornil místostarosta, který záměr kraje považuje za grandiózní.



⋌Dokončení ze str. 1

Místostarosta Martin Třeštík připomněl fakt, že v současném územním plánu města je vytvořen obchvat, který z dnešního pohledu obchvatem není – vede z písecké silnice, na Sažinovu ulici, obkružuje město, ale pak se vrací do města Sažinovou ulicí a napojuje se na Dukelskou ulici. Vybudovat se ho za mnoho let, co platí současný územní plán, nepodařilo.



Zásadní otázka tak bude, zda do nového územního plánu obchvat, jak ho plánuje Jihočeský kraj, zařadit. To je v kompetenci zastupitelů.

Už při jeho přípravě padaly pochybnosti, zda je reálné – vzhledem k velkým nákladům, aby kraj obchvat vybudoval. Podle Radka Šímy z krajského úřadu byla pro záměr v roce 2014 zpracována studie proveditelnosti a letos bylo ukončeno zjišťovací řízení EIA. „V této fázi přípravy je tedy možné zadat dokumentaci pro územní rozhodnutí. Celková doba přípravy těchto staveb je tři až pět let, největší komplikací bývá majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, které může získání stavebního povolení významně prodloužit," shrnul Radek Šíma.



Obchvatem se zabývali i členové dopravní komise při radě města, kteří v diskuzi formulovali dva názory. První byl ten obchvat v tzv. bílé knize ponechat, aby tam alespoň nějaký byl a téma zůstalo otevřené. Druhý názor obchvat zatracuje například kvůli tomu, že je sporné, zda by byl opravdu využíván, když podle průzkumů většina nákladní dopravy směřuje do města.



V tzv. bílé knize JčK, která je zásobníkem možných investic do dopravní infrastruktury, je mimo jiné zanesen obchvat Milevska, který by měl vést ze silnice II. třídy č. 105 kolem vlakového nádraží a předpokládané průmyslové zóny na silnici I. třídy č. 19.

Zdroj: MÚ Milevsko



Právě obchvat patří mezi základní otázky k dopravní situaci v Milevsku. Mohou se k němu vyjádřit i obyvatelé. Otázky, které formulovala pracovní skupina Rozvoj, zní: Usilovat o obchvat v trase podle současného územního plánu, nebo podle nového návrhu kraje? Nepovede k umrtvení města? Bude vůbec účinný?



Anketa: Potřebuje Milevsko obchvat?

Martin Třeštík, místostarosta

Část obchvatu, která je nesporná, od písecké silnice na Sažinovu ulici, by město potřebovalo. Podařilo by se odklonit část kamionové dopravy, která dnes jezdí do ZVVZ přes město, protože jinak nemůže. U druhé části si myslím, že ne. Pokud bychom tam měli průmyslovou zónu, tak asi ano, ale to nyní nedokážeme zodpovědět. Pořád existuje možnost, že se průmyslová zóna rozvine u ZVVZ.



Miloslav Kozák, předseda dopravní komise

Podle mě je jediná šance Milevska do budoucna obchvat chtít. Jestli není potřeba v horizontu pěti let, tak třeba v horizontu dvaceti let je nutný. Když dnes zabráníme tomu, aby existoval, je to špatně. Všimněme si, jak dneska vypadá dopravní situace v dolní části Masarykovy ulici. Když tam zastaví auto a něco vyklápí, místo je ucpané. Doprava neustále roste. Myslím si, že zříci se kvůli terminálu obchvatu je špatné.