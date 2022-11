Na novém úseku přeložky silnice I/19 se nachází tři nové křižovatky. Ve směru jízdy od Tábora na Pelhřimov je to čtyřramenná křižovatka se přeložkou silnice II/409 ve směru Chýnov – Turovec – Planá nad Lužnicí, dále čtyřramenná křižovatka se stávající silnicí II/409 ve směru Chýnov – Hroby – Černovice a poslední je také čtyřramenná křižovatky s přeložkou silnice ve směru Chýnov – Lažany.

K největšímu počtu dopravních nehod došlo na první a také nejvíce frekventované křižovatce.

„Ve směru jízdy od obce Planá nad Lužnicí – Turovec – Chýnov, přijíždělo celkem osm řidičů a všichni shodně nerespektovali dopravní značení a nedali přednost v jízdě vozidlům, která jela po hlavní pozemní komunikaci. Při těchto nehodách došlo celkem k šestnácti lehkým zraněním,“ uvedla mluvčí jihočeských policistů Štěpánka Schwarzová.

Silnice je přitom osazena dopravními značkami, které jasně odkazují na přednost v jízdě. Nově bylo pro zdůraznění doplněno i vodorovné značení na silnici a přerušované žluté světlo.

K další nehodě došlo na posledně jmenované křižovatce se silnicí III. třídy. „Došlo ke střetu nákladního vozidla s návěsem, který vjížděl do křižovatky z vedlejší pozemní komunikace a nedal přednost v jízdě nákladnímu vozidlu s návěsem a za ním jedoucímu nákladnímu vozidlu po hlavní pozemní komunikaci ve směru od Pelhřimova,“ uvedla mluvčí. Při této nehodě nedošlo k žádnému zranění.

„Lidé, kteří tam jezdí, jezdí po paměti a zapomenou nebo si neuvědomí, že je tam obchvat a najíždí na silnici první třídy, prostě to tam natáhnou s tím, že jedou do Chýnova. Další věc je, že ještě nefungují všechny navigace, takže kamion navedly do přerušené komunikace a tam najel do hromady uložené zeminy,“ popsala jihočeská šéfka Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková.

Místní přitom po obchvatu volali desítky let. "Vložily se do toho majetkové spory s jednou vlastnicí objektu, což vyvrcholilo tím, že soud v Ostravě zrušil platné stavební povolení uprostřed stavby a my jsme tu stavbu museli zastavit. Když pak došlo k dohodě, opět jsme ji rozbíhali, což samozřejmě není dobře," vzpomněla Hrušková.

Vzniklá situace ji mrzí, společně s policií proto hledá řešení. „Řešíme takzvanou akustickou brzdu, což jsou speciální nástřiky na vozovku, které když přejedete, tak vám začne vibrovat volant. Řidič tak dostane do mozku šok, že se něco děje a musí si dávat větší pozor a nenapálit to plnou rychlostí na silnici,“ poznamenala Vladimíra Hrušková.

Rekordní množství nehod vzbudilo rozruch i na Facebooku, kde získal obchvat Chýnova vlastní skupinu se dvěma tisíci členy. Ti často diskutují nad podobou obchvatu a nechybí ani kritika jeho přehlednosti.

„Obě vedlejší silnice měly být svedeny do jedné. Od Hrobů nenechat žádný sjezd a přetáhnout to na plánskou silnici. Udělat nadjezd a z něho napojovací kruhy. Tím by se nehody úplně eliminovaly, přitom by to nebylo ani o moc dražší,“ myslí si administrátor FB skupiny Chýnovský obchvat a jeho nehody. Odkazuje přitom na způsob řešení, ke kterému došlo v Olbramovicích. „Přitom se jedná o srovnatelně frekventované silnice,“ dodal.

S kritikou přehlednosti ovšem policejní mluvčí nesouhlasí.

„Jedná o přehledný úsek s výbornými rozhledovými poměry. Jako příčina se nabízí nevěnování se sledování provozu, v tomto případě sledování dopravních značek. Může to být zapříčiněno tím, že řidiči spoléhají na navigace, jejichž mapový podklad nepočítá s obchvatem Chýnova a před uvedenou křižovatkou je vede v přímém směru, jako by křižovatka vůbec neexistovala,“ uvedla Štěpánka Schwarzová a dodala, že tuto okolnost i někteří řidiči uváděli.

„Policisté budou zmíněné úseky sledovat a provádět namátkové kontroly, nicméně se nedomníváme, že k nehodám došlo, případně by mohlo docházet z důvodů stavebního a dopravně technického stavu obchvatu. Jedná se o novou pozemní komunikaci, která odpovídá moderním požadavkům pro bezpečný provoz vozidel. Spíše je důležité apelovat na řidiče, aby respektovali zákon o provozu na pozemních komunikacích,“ uzavřela mluvčí.