Přeložka silnice I/20 začne už u Českého Vrbného na okraji jihočeské metropole. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic a nová komunikace bude měřit 8,5 kilometru. Na silnici na Písek se napojí u Pištína, takže oficiální název stavby je přeložka České Vrbné - Pištín. Prospěje především bezpečnosti provozu. Jak upozornil při slavnostním zahájení stavby 29. srpna 2024 generální ředitel ŘSD Radek Mátl, muselo se jednat s 307 vlastníky pozemků. Předpokládaná cena stavby je 1,26 miliardy korun bez DPH.

„Silnice I/20 je jedním z páteřních silničních tahů v naší zemi. Do Českých Budějovic přivádí přes Písek dopravu od Plzně. Po dokončení dálnice D4 mezi Prahou a Pískem se silnice I/20 stane ještě více atraktivní pro cesty mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi, a proto je nutné postupně zvyšovat její propustnost,“ řekl k chystané stavbě ministr dopravy Martin Kupka. Stavba Pištín – České Vrbné bude z velké části čtyřpruhem. Až do Písku se pak bude rekonstruovat silnice tak, že podle Martina Kupky střídavě přibude na několika místech předjížděcí třetí pruh pro jeden či druhý směr.

Osmnáct let a dva balvany

Jak zmínil při slavnostním zahájení stavby starosta Pištína (pod který patří Češnovice) Jaroslav Havel, bude mít obchvat velký význam pro bezpečnost v obcích a skončí také dlouhé čekání. „Bez tří měsíců je to osmnáct let, co se jedná o obchvatu. Za tu dobu bylo šest ministrů dopravy, tři hejtmani a několik ředitelů ŘSD,“ vypočetl Jaroslav Havel a dodal, že před časem konala i demonstrace v Dasném, kdy místní zablokovali silnici. A měli další demonstraci připravenou nedávno, když se rozšířily naštěstí nepotvrzené zprávy, že se stavba zastavuje. Posunulo se totiž její financování. Starosta Pištína ale ocenil, že stavba konečně začíná. „Až najdou stavbaři na trase dva balvany, tak to jsou ty, které spadly ze srdce mně a paní starostce Dasného Ludmile Kahounové,“ popsal své pocity Jaroslav Havel.

To, že stavba začne, těší i jihočeského hejtmana Martina Kubu. „Poděkování patří všem lidem, kteří se na přípravě podíleli,“ připomněl Martin Kuba, že příprava nebyla ani ve finální fázi jednoduchá. Lepší spojení na Písek, které bude začínat už na hranicích jihočeské metropole, přivítala i primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Severní spojka se blíží

Podle ředitelky jihočeské pobočky ŘSD Vladimíry Hruškové už se blíží i zahájení stavby severní spojky v Českých Budějovicích. Na 12. září 2024 je připraveno zasedání komise, která bude hodnotit podané nabídky. Severní spojka by se mohla začít stavět ještě tento rok.

V rámci stavby České Vrbné - Pištín vybuduje ŘSD od Českého Vrbného k Češnovicím 6,5 kilometru dlouhý směrově rozdělený čtyřpruh. Naváže tak na stejně uspořádaný výjezd z krajského města. Zbylé dva kilometry přeložky silnice I/20 bude tvořit směrově nerozdělený třípruh. Přeložka poslouží i jako obchvaty Češnovic a Dasného. Poblíž silnice I/20 je i přírodní rezervace Vrbenské rybníky, té se ale staveniště nedotkne. Součástí stavby budou dvě mimoúrovňové křižovatky, deset mostů a dvě protihlukové stěny dlouhé dohromady 1,5 kilometru. Násypy budou místy téměř sedm metrů vysoké. Pro stavbu využije ŘSD i zeminu z části budované dálnice D3, a to až 130 000 metrů krychlových materiálu. Zhotovitelem je sdružení MI Roads a.s., Doprastav a.s., M – SILNICE a.s.

V příštích letech ŘSD postupně rozšíří silnici I/20 od Pištína až k Písku na uspořádání 2+1, aby byl provoz plynulejší. Trasu dlouhou přes 32 kilometrů si rozdělilo do čtyř částí. Jsou to úseky z Písku do Protivína, z Protivína do Vodňan, dál z rodiště malíře Jana Zrzavého k Nové Hospodě a od té potom až k Pištínu. Až práce skončí, budou na celém vytíženém tahu tři jízdní pruhy místo současných dvou. „Silnice už nesplňuje potřebné normy, nemá prostor za krajnicí, je na ní i mnoho velmi nepřehledných a nebezpečných horizontů,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Práce by měly začít do tří let. V Protivíně na Písecku postaví ŘSD na silnici I/20 také nový most. Ten současný je poškozený tak, že je nutné ho zbourat. Odhad nákladů je miliarda Kč.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Programu Doprava 2021-2027 (OPD3) z Evropského fondu pro regionální rozvoj.