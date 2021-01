Zdroj: Klára BorlováZájem je větší, než v předchozí dny, potvrzuje Jaroslava Louženská z papírnictví u Kamenného mostu. "Je to znát, že lidé čekali na otevření. Nejvíce se během uzavření přes e-shop prodávaly umělecké a psací potřeby pro školáky nebo například čtvrtky," dodává. Díky internetovým obchodům totiž lidé objednávali průběžně a fronty se netvořily.

Stejnou zkušenost mají i v dalším píseckém papírnictví Pastelka. "Nejvíce se prodávaly náplně do propisek, sešity, lepidla nebo zlomená pravítka. Naštěstí díky e-shopu se nám do prodejny nenahrnuly davy lidí najednou," doplňuje vedoucí papírnictví Michaela Hašková. Objednávali si nejen obyvatelé Písecka, ale i lidé ze vzdálenějších měst, a to i navzdory poštovnému. "Posílali jsme zboží například i do Opavy nebo do Klatov," říká Michaela Hašková a zároveň přiznává, že současná situace je pro ni velmi složitá. Internetové prodeje totiž ani zdaleka nenahradily tržby z kamenného obchodu. "Bojujeme, ale vlastní zdroje docházejí, pan majitel nám teď pozdržel platbu nájemného. Navíc tu mám jednu zaměstnankyni, která je na mě závislá," uvádí.

V úterý kromě papírnictví otevřeli také prodejci dětské obuvi. I přesto, že nákupy bot přes internet bez možnosti vyzkoušení jsou obtížnější, prodejně obuvi Kláry Borlové zachránily tržby. "My jsme na e-shopu nad sto procent tržeb, takže to, o co jsme přišli na kamenné prodejně, dohnal internet," neskrývá radost.

Během prvního dne po otevření ale neočekává žádné prodejní rekordy. "U nás je vždycky největší sezóna březen a duben a poté zase třeba říjen a listopad. Leden není úplně silným měsícem, takže nápor nečekáme," vysvětluje Klára Borlová, majitelka obchodu Little Shoes. Její prodejna se zároveň musela vypořádat s vládním nařízením, které povoluje prodávat jen dětské boty. "Máme tady ceduli. Prodavačky vědí, jaká jsou pravidla a komu mohou vydat boty. Dospělým můžeme vydat obuv ze skladu jako objednávku přes internet a odnesou si ji k vyzkoušení domů," uzavírá Klára Borlová. Pandemie podle ní změnila přemýšlení obchodníků v tom, že museli reagovat flexibilně a oslovit zákazníky jiným prodejním kanálem.