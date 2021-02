Začátek příštího pracovního týdne s nadějí vyhlíží Alena Vávrová, spolumajitelka obchodu s elektronikou v Písku. „Od 24. prosince máme zavřeno. Zaměstnancům musíte vyplácet mzdy, udělat odvody, zaplatit faktury, nájem, elektřinu a to je těžké, když máte příjem nula,“ říká.

V obchodě s elektronikou má Alena Vávrová dva zaměstnance. Propouštět ani krátit výplaty zatím nemusela. „To už je třetí vlna, kdy je zavřeno a rezervy nejsou. Musím do podnikání vložit vlastní peníze, abychom mohli vůbec vyplácet mzdy,“ posteskne si a doufá, že si zákazníci po téměř dvou měsících od obchodu opět najdou cestu.

V pondělí by se měly otevřít také obchody s oděvy. František Procházka, který v Písku prodává především společenské oblečení, ale davy zákazníků neočekává. „Nechodí se do divadel, na plesy, svatby, promoce ani taneční. Prodáváme obleky, dámské šaty, košile i kabáty, takže i když otevřeme, tak zřejmě nebude odbyt,“ vysvětluje. Také jemu už dochází finanční rezervy. „Jedeme na doraz, musíme vytápět obchod, platit energii, nájem, odvody a státní kompenzace na to nestačí. Jsme v obchodě s manželkou a na výplaty už nám nezbyde,“ uzavírá František Procházka a doufá, že se mu toto náročné období podaří ustát.

Možné otevření obchodů vláda projedná v pátek ráno. Pokud návrh projde, personál obchodů bude muset nosit respirátory třídy FFP2 a platit by měl i specifický režim front. Obchodníci se budou muset také řídit limitem jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy.