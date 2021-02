Zesílenou ochranu dýchacích cest tak lidé musí mít nově v obchodech, provozovnách služeb, v prostředcích i na zastávkách veřejné dopravy nebo v ambulancích. Povinná bude také v autech, pokud v nich cestují členové z více domácností.

Cestující by tak na respirátory, nanoroušky nebo dvě chirurgické roušky neměli zapomínat ani v písecké MHD. "My jsme na rozhodnutí vlády nečekali. Řidiči mají už od minulého týdne nanorespirátory, které se dají dezinfikovat a desetkrát vyprat," vysvětluje Vladimír Homola, generální ředitel společnosti ČSAD autobusy, která provozuje značku Busem a dodává, že dopravce žádné personální posily pro kontroly cestujících nechystá. "Řidiči sami rozhodnou, jestli vpustí do autobusu cestujícího, který není dostatečně chráněný. Budeme kontrolovat a vyžadovat adekvátní ochranu dýchacích cest."

Všechny autobusy MHD se už od začátku pandemie dezinfikují ozónem. "Autobus se uzavře a zapne se ozónovač, který vůz kompletně a účinně vydezinfikuje. Takto postupujeme přibližně jednou za tři dny," upřesňuje Vladimír Homola a dodává, že lidé se v současné době obecně bojí cestovat v městské hromadné dopravě a cestujících je málo. "Úbytek cestujících je patrný především kvůli nefungujícím školám. Děti v autobusech výrazně chybí," uzavírá Vladimír Homola.

Od čtvrtka bude povinná kvalitnějších ochrana dýchacích cest také v obchodech. Nejen pro zákazníky, ale i pro zaměstnance. Například vedoucí píseckého papírnictví Pastelka Michaela Hašková se stihla respirátory předzásobit. "Já respirátory mám, protože jsem si je objednala pro své zaměstnance od dodavatele už před třemi týdny. Máme klasické respirátory FFP2," dodává a myslí si, že současná situace se ani vzhledem k přísnějším opatřením nezmění. "Dokud se všichni nezačnou chovat zodpovědně a lidé nebudou dodržovat pravidla, tak nošení respirátorů místo roušek nic na té současné situaci nezmění," vzkazuje Michaela Hašková.

Písecké lékárny registrují zvýšený zájem o respirátory už od minulého týdne. Například lékárna u nemocnice měla v pátek vyprodáno. V úterý sem ale dorazila nová zásilka respirátorů.