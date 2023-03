"Kovy, plasty, elektronika, dřevo… vše na jedné hromadě. Na poslední chvíli se pak snažili vše alespoň zvrchu zamaskovat," informoval Deník jeden z naštvaných občanů a zaslal do redakce i fotografie a videa z uvedené situace. "Je to hrozné. Odpad se má přece třídit a ne aby všechno skončilo na jedné skládce," dodal.

Přístup pracovníků Billy nenechal v klidu ani táborský odbor životního prostředí. "V kontejneru opravdu byly věci, které tam být nemají. Pracovníci odboru životního prostředí vyrazili na podnět od České inspekce životního prostředí a na místě se setkali jak s pracovníky firmy, která Bille zajišťuje odpadové hospodářství, tak i pracovníkem firmy Rumpold, u které si firma objednala kontejner na odvoz odpadu. I firma Rumpold konstatovala, že takový odpad na skládku být odvezen nesmí," uvedla vedoucí táborského oddělení ochrany životního prostředí Lenka Koubková.

Návrh odpadové firmy odvézt kontejner na jinou skládku a tam jej na třídící lince přebrat táborská radnice zamítla. "Získali jsme podezření, že by k vytřídění odpadu nedošlo, proto jsme tento návrh neakceptovali. Namísto toho bylo dohodnuto, že ve středu ráno odpad vytřídí na místě a vyskládají podle komodit do jednotlivých skupin. Zápis byl nicméně sepsán, protože prohřešek se již stal. Firma pravděpodobně dostane pokutu, její výše je zatím v jednání. Pokud vzniklou situaci opravdu napraví, měla by být spíše výchovná," dodala Lenka Koubková.

Podle odpadové firmy Billy nevznikl problém pouze na jejich straně. "Tvrdí, že elektroniku jim tam někdo cizí naházel přes noc. Není to vyloučené, kontejner tam totiž stál už od pondělního večera. Nic to ale nemění na tom, že v obsahu byl i další odpadový materiál: plasty, papír, dřevěné bedničky… a vše smíchané dohromady. Taková směs na skládku nepatří a oni jsou jako původci odpadu ze zákona povinni jej recyklovat," uzavřela.

Vyjádření vedení táborské Billy se nám nepodařilo získat, na pevné telefonní lince zněl i při několika pokusech během celé středy vždy obsazovací tón.

Problematikou odpadů se intenzívně zabývá také táborský místostarosta Radoslav Kacerovský. "Město Tábor dává na likvidaci odpadů ze svého rozpočtu nad rámec vybraných poplatků od občanů přibližně 25 milionů. To je do budoucna neudržitelný stav, a to i s ohledem na změny v legislativě, ke které v předchozích letech došlo. Proto je nutné přehodnotit v této oblasti nejen výši nastaveného poplatku, ale zejména celý systém odpadového hospodářství města. Na tom již s odborem životního prostředí pracujeme," uvedl a dodal, že součástí bude i informační kampaň.

Do řešení problémů se však zapojuje i osobně a napřímo. "Bedlivě sleduji a často osobně řeším odpad odložený u kontejnerů na tříděný odpad, reaguji na podněty občanů, pravidelně objíždím stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Nemám problém se v odloženém odpadu „pohrabat“, nosím u sebe neustále rukavice. Pokud zjistím, komu odpad patří, osobně posílám lidem dopis, aby se nad sebou trochu zamysleli. Někdy i zazvoním na zvonek a problém se snažím řešit hned a osobně. V určitých případech je ale potřeba zavolat městskou policii, aby byla černá skládka zadokumentována," popsal místostarosta a dodal, že poté se předává podnět k řešení na odbor životního prostředí. Za velký nešvar označil právě odpad odkládaný firmami na černé skládky a zdůraznil, že je potřeba nastavit větší intenzitu kontrol.

"Zastávám názor, že město je takové, jaké má své obyvatele. Velice si vážím všech, kdo třídí odpad a pomáhají udržovat naše město čisté," uzavřel.