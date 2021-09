Již poosmé se letos sportovci postavili na start mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech. Uskutečnil se od 9. do 12. září a je součástí Světového poháru v silniční cyklistice, a tedy v kategorii závodů mezinárodní cyklistické federace UCI 2.2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.