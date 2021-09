Kriminalistům se podařilo ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Čtyři Dvory dále zjistit, že to nebyla jediná trestná činnost, kterou měl tento muž na svědomí. Počátkem září navštívil několikrát jednu prodejnu v ulici M. Horákové v Českých Budějovicích, kde z regálů odcizil zde vystavené zboží (např. kosmetiku či elektroniku), ačkoliv byl za obdobný skutek v posledních třech letech odsouzen. Kriminalisté muže obvinili z trestného činu krádeže a poškození cizí věci. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Případ si následně převzali českobudějovičtí kriminalisté. Ti ve spolupráci s obvodním oddělením policie České Budějovice zjistili, že zadržený pachatel (39 let) z Českobudějovicka nekradl v tomto zlatnictví poprvé. "Již 26. srpna podobným způsobem odcizil z výlohy zlatnictví na dvě desítky šperků v celkové hodnotě převyšující částku 55 tisíc korun. Za jedenáct dní se na místo činu vrátil, aby se obohatil o další šperky. Tentokrát ukradl více než 20 kusů šperků za více než 33 tisíc korun. Další škodu způsobil poškozením zařízení zlatnictví," sdělila policejní mluvčí.

Služební pes Miník.Zdroj: Policie ČRMuž za zlodějem došel až do ulice Na Sadech, kam právě přijeli českobudějovičtí psovodi se služebním psem Miníkem. "Oznamovatel jim bez váhání označil osobu pachatele, kterého začali policisté pronásledovat. Opakovaně jej zákonným způsobem vyzvali, aby zastavil, pachatel však jejich výzvy neuposlechl a schoval se do křoví. Psovod proto vyslal svého služebního psa, aby pachatele zadržel," pokračovala Štěpánka Schwarzová. Doplnila, že mezitím na místo přijeli policisté z oddělení hlídkové služby, kteří pak spolu s psovody dokončili zákrok a pachateli nasadili pouta.

Celá událost se podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové stala 6. září před 23. hodinou. "Oznamovatel se pohyboval se svým vozidlem v okolí českobudějovického náměstí. Jak policistům uvedl, všiml si, že u jednoho zlatnictví stojí nějaký muž, který rozbil výlohu a začal odtud brát různé věci, které rovnou dával do zavazadla. Muž nezaváhal, vytočil linku 158 a začal pachatele sledovat. Ten se totiž mezitím i s lupem vydal do přilehlých ulic. Nejdříve ho pronásledoval vozidlem, nakonec však zaparkoval a vydal se za zlodějem pěšky. Po celou dobu informoval operačního důstojníka o tom, kudy se muž pohybuje, přesně ho popsal a neustále ho měl na očích," popsala mluvčí.

Velkou odvahu a kuráž měl jeden mladý muž z Českých Budějovic, který se stal svědkem vloupání do prodejny zlatnictví nedaleko českobudějovického náměstí. Statečný muž kromě toho, že zavolal na linku 158, aby informoval policii o tom, co viděl, rozhodl se sám pachatele pronásledovat, aby mohl policistům poskytovat informace o jeho pohybu, které nakonec vedly až k jeho zadržení.

Vloupání do zlatnictví v Českých Budějovicích. | Foto: Policie ČR

Zloděj, který se vloupal do budějovického zlatnictví, má na svědomí více skutků. Díky všímavému muži ho policisté zadrželi bezprostředně po činu.

