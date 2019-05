V rukách ministra kultury Antonína Staňka skončila v úterý petice Hlubockých proti zavírání místní části zámeckého parku – konkrétně Dolní zahrady. Ta je od letošního února namísto 24 hodin denně otevřená s omezením. Důvodem jsou podle památkářů vandalové. Ministru kultury předala včera petici hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská při společné návštěvě Týna nad Vltavou.

Petice i návštěva hejtmanky Dolní zahrada zámku v Hluboké nad Vltavou byla původně otevřena 24 hodin, od února se ale její otevírací doba časově omezila. Důvodem byli vandalové, kteří zde ničili vzácné dřeviny. Obyvatelé Hluboké nad Vltavou na novinku reagovali tím, že sepsali petici proti jejímu zavírání, na které je do dnešního dne zhruba 1600 podpisů místních obyvatel i návštěvníků z jiných měst. Ve druhé polovině dubna donesl hlubocký starosta Tomáš Jirsa petici hejtmance Jihočeského kraje Ivaně Stráské. Ta v úterý petici předala ministru kultury Antonínu Staňkovi.

„Mám ráda, když se dodržují tradice. Obě zahrady hlubockého zámku bývaly vždy otevřené, aby se v nich mohli lidé i v noci procházet a vychutnávat si tu romantickou atmosféru. Osobně nevím o žádných incidentech. I když tam možná nějaké byly,“ uvedla jihočeská hejtmanka. Ta na konci dubna převzala petici se zhruba šestnáctisty podpisy z rukou hlubockého starosty Tomáše Jirsy.

Památkáři, kteří mají hlubocký zámek ve správě, reagovali v dubnu na věc posunutím otevírací doby Dolní zahrady. Martin Slaba, kastelán zámku, uvedl, že nově je otevírací doba Dolní zahrady od května do června od 8 do 20 hodin, namísto od 8 do 19. V letních měsících sem zájemci budou moci dokonce od 8 do 21 hodin.

O celé věci chce ministr kultury Antonín Staněk dále jednat s Národním památkovým ústavem. V plánu má kvůli tomu požádat o stanovisko generální ředitelku Národního památkového ústavu Naděždu Goryczkovou. „Hovoří se zde také o tom, že komunikace mezi památkáři a městem Hluboká není ideální. Takže to si nechám také vysvětlit,“ řekl v úterý k problematice a pokračoval: „Podobně, jako tomu bylo v Lednici, kde Národní památkový ústav uvažoval o zavedení vstupného do zahrady, budeme hovořit o tom, co by se dalo udělat pro to, aby se zahrady opět zprůchodnily a aby se případně zabránilo devastaci keřů, stromů,“ prozradil ministr kultury další chystané kroky.