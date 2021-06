Záměr prodeje tomuto zájemci schválilo na svém posledním jednání zastupitelstvo. „Objekt i s přilehlou plochou město prodá za 8 375 000 korun. Teď se bude připravovat kupní smlouva, kterou dostanou ke schválení zastupitelé možná už na příštím jednání,“ uvedla místostarostka Petra Trambová.

Nového majitele objektu prý oslovila mimo jiné lokalita v Píseckých horách, kde se bývalá léčebna nachází. „Lidé mají všeobecně dost chvátavého stylu života touží po klidu a toto místo je ideální pro odpočinek a klidné žití, navíc není daleko od města,“ zdůvodnil svůj záměr prachatický lékař Zsolt Kecskeméthy. Sám prý má s péčí o seniory bohaté zkušenosti. „Byl jsem u zrodu několika domovů pro seniory, fungoval jsem například v Edenu v Prachaticích, v domově v Horní Plané a mám řadu dalších pracovních zkušeností. Je to takový můj sen, udělat pobytovou službu,“ svěřil se lékař.

U Honzíčka podle svých slov plánuje zřídit domov pro seniory rodinného typu. „Kapacita zařízení bude kolem čtyřiceti nebo padesáti lůžek. Zatím přesně nedovedu odhadnout, jak dlouho bude trvat rekonstrukce celého objektu, ale byl bych rád, kdyby se podařilo práce zvládnout do roka a půl. Budeme muset vybudovat nové sociální zázemí, předělat elektřinu a spoustu dalšího,“ uzavírá lékař Zsolt Kecskeméthy.

Bývalá léčebna U Honzíčka je prázdná od roku 2015 a radnice se ji už několik let neúspěšně snaží prodat. Psychiatrická nemocnice, která v komplexu sídlila, se přestěhovala do nově zrekonstruovaného objektu v areálu bývalých Žižkových kasáren. Město opuštěný dům zařadilo do seznamu majetku určeného k prodeji. Na začátku roku radnice objekt zkusila nabídnout prostřednictvím realitních serverů. Tento nápad přinesl ovoce v podobě několika možných kupců. Tři z nich projevili vážný zájem a své nabídky předložili na posledním zastupitelstvu, jeden z nich ale nakonec nabídku stáhl.