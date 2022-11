Hrad Zvíkov na Písecku bude ještě o nadcházejícím prodlouženém víkendu kompletně otevřený návštěvníkům. Kromě samotného objektu bude možné naposledy vidět také některou z výstav, které byly přes sezonu v areálu instalované. Výstava starých fotografií hradu na velkoformátových tabulích, kde je možné porovnat minulost se současným stavem, je rozmístěna v areálu hradu i v interiéru paláce. Prohlídku Královského paláce, který bude možné navštívit už jen do neděle, doplňují ještě výstavy Zvíkov na pohlednicích, hrad v díle malířů, grafiků, samouků a dětí a Zvíkov v krásné literatuře. Od listopadu do začátku příští sezony mohou zájemci navštívit areál hradu, který je přes den otevřený. Na prohlídky interiéru už se však nedostanou.

Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, které je součástí Národního muzea, se za dobu své existence na zimu poprvé návštěvníkům úplně uzavře. Deníku to potvrdila kurátorka muzea Hana Patrasová. „Vedení Národního muzea se rozhodlo z úsporných důvodů některé své objekty uzavřít,“ upřesnila s tím, že zavřeno bude od 1. listopadu do 31. března. V době, kdy bude objekt uzavřený, zůstanou v muzeu jen dva kmenoví zaměstnanci Národního muzea.

Poslední šanci vidět svět loutky a cirkusu tak návštěvníci mají o posledním říjnovém víkendu. „V pátek, v den státního svátku, bude navíc vstup do muzea pro všechny návštěvníky zdarma,“ řekla Hana Patrasová. Otevřeno bude také o víkendu. V pondělí 31. října je běžně zavřeno, a tak to zůstane i v letošním roce.

Ne všechny jihočeské památky ale od listopadu zavírají brány. Někde dokonce chystají úplné novinky.

Zatímco na mnoha místech sezona končí, v táborském Husitském muzeu se naopak chystají na otevření nové výstavy Mistři cechů oděvních, která nás vrátí do 15. a 16. století. Muzeum ji připravilo společně s Historickými řemesly Danar. Její zahájení je naplánováno ve velkém stylu: s komentovanými prohlídkami, ukázkami řemesel a hudebním vystoupením dobové kapely.

„Protože chceme co nejvěrněji ukázat jednotlivé technologie, postupy i nástroje, zvolili jsme cestu devíti dioramat, která návštěvníky přímo vtáhnou do světa starých řemesel. Při výrobě replik jsme vycházeli z dobové ikonografie a dostupných pramenů,“ přibližuje koncept výstavy jeden z jejích tvůrců, Aleš Nový.

Vernisáž se koná v neděli 30. října od 14 hodin, výstava pak potrvá od 31. října do 30. března.

K zimnímu spánku se ani náhodou nechystá ani strakonické muzeum, které má za sebou premiérovou sezonu po rekonstrukci. „V drtivé většině máme samé kladné ohlasy,“ říká jeho ředitelka Ivana Říhová. V muzeu za 140 milionů korun lákaly především expozice řádu Maltézských rytířů, sekce věnovaná motorkám a výstava dud. „Poprvé v historii máme otevřeno celoročně, takže všechny expozice jsou stále přístupné,“ dodala. Do konce října například trvá výtvarná a sochařská výstava Valentina Horby a Davida Hugo Habermanna ve výstavním sále Jelenka nebo výstava o organizovaném lyžování ve Strakonicích.

Třeboňský zámek pro velký úspěch nabízí ve sváteční den 28. října reprízu kostýmovaných prohlídek z letošní Hradozámecké noci s názvem O poklad Petra Voka. „Návštěvníci se vrátí do dob pana Viléma z Rožmberka a jeho mladšího bratra Petra Voka, potkají také další zajímavé osobnosti našich dějin i samotného císaře. Kdo bude chtít, může se zapojit do vědomostního kvízu a soutěžit o malý dárek,“ pozval kastelán Vít Pávek. Prohlídky začínají v 16, 17, 18 a 19 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit on-line na stránkách zámku nebo přímo na pokladně. Rezervace není možná.

Státní hrad Nové Hrady připravil na státní svátek tři dětské prohlídky v délce trvání 45 minut. Průvodkyněmi jsou dvě služky – Květuše a Zlatuše, trochu prostořeké a trochu zvědavé, takže návštěvníci dostanou i pár příležitostí, zapojit se do děje. První prohlídka pro děti vyráží v 10 hodin, další v 11 a ve 13 hodin.

Až do soboty je pak na hradě přístupná výstava obrazů a reprodukcí s loveckou tematikou, která nabízí jak lovecké scény tak pohledy na přírodu. Právě v sobotu se totiž konají Podzimní lovecké slavnosti Karla Bonaventury II., při nichž už v 9.30 přivítají na nádvoří vzácného hosta Františka Ferdinanda d´Este. Návštěvníci zažijí slavnostní zahájení honu, odchod průvodu na hubertskou mši (10 – 11 hodin) v kostele a v doprovodném programu, kterého se zúčastní i klub vojenské historie, 91. regiment z Českých Budějovic, budou některé body laděny do počátku 20. století. Zároveň připravili v Nových Hradech ukázky dravců, vábení zvěře nebo hranou připomínku o vzniku erbu rodu Buquoyů. Až do neděle trvají obvyklé prohlídky hradu, který bude mít připraven letos ještě adventní program.

Neděle 30. října je posledním dnem, kdy mohou návštěvníci zavítat na jedinečnou výstavu Šlechtické slavnosti a zábavy do Galerie Mincovna v areálu státního hradu a zámku Český Krumlov.

„Návštěvníkům jsme chtěli ukázat, nejenom to, jak se šlechta na svých sídlech bavila, ale také i to, že se za pozlátkem skrýval hlubší význam. Slavnosti často doprovázely důležité historické okamžiky, kdy se v uvolněné atmosféře lépe uzavíraly mírové dohody, sňatkové aliance, navazovalo se spojenectví mezi jednotlivými rody a zeměmi. Chtěli jsme, aby si návštěvníci uvědomili, že se za každou hostinou, turnajem, plesem či divadelním představením skrývalo velké množství práce, organizace a umu řemeslníků, kteří vše museli přichystat. Naším cílem bylo představit povětšinou skryté skvosty ze sbírek našich hradů a zámků, které byly němými svědky těchto událostí a které nás dodnes ohromují svým řemeslným zpracováním a dokonalostí, ať už se jedná o plesové šaty a divadelní kostýmy, šperky, turnajovou zbroj nebo poháry na víno,“ říká k úspěšné výstavě Markéta Slabová, mluvčí Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích. Výstava je otevřena od 10 do 16 h.