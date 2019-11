Každý, kdo se o víkendu chystá do písecké Sladovny, bude moci navštívit také unikátní divadelní představení Volní jako ptáci.

Představení Volní jako ptáci v písecké Sladovně. | Foto: Deník / Petr Brůha

Volní jako ptáci jsou divadelní projekt, který volně navazuje na představení Děti Lví srdce, které se ve Sladovně hrálo na přelomu let 2017 a 2018. Tentokrát je však určeno starším dětem a dospělým. Dětem od 9ti let, dětem, které se dostávají na práh přerodu z dítěte do dospívající osoby.