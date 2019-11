O třicet let zpět: Žáky nejvíc zaujal psací stroj

Sifonové lahve, houpací kohouti, mončičáci, céčka, gramofon, psací stroj a mnoho dalších předmětů, které vás vrátí o pár desítek let zpět, jsou k vidění v protivínské základní škole. K 30. výročí sametové revoluce se tady rozhodli uspořádat retro výstavu, a to nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. „V pondělí jsme měli rodičovské schůzky, po kterých si výstavu nenechalo ujít přes dvě stě lidí,“ konstatovala ředitelka školy Tamara Vojtěchová. Výstava bude otevřena pro veřejnost ještě ve středu od 14 do 16 hodin. Žáci ji budou moct navštívit do pátku.

Retro výstava v protivínské základní škole. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová