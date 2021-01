První kolo výběrového řízení na nová depozita skončilo bez výsledku. Nepřihlásil se totiž žádný zájemce. V dalším kole už si ale radnice vytipovala tři možné kandidáty. Počty umístěných koček se podle místostarosty Písku budou odvíjet podle možností jednotlivých depozit. „Maximum co zatím máme je čtyřicet koček, minimum jsou tři kočky.“ Jestli ale radnice nakonec podepíše smlouvu s jedním nebo všemi třemi kandidáty zatím není jasné. Město bude stejně jako dosud dobrovolníkům na péči o zvířata přispívat. „V současné době platíme Píseckým kočkám padesát korun na zvíře a den. O částce pro jednotlivá depozita se ale ještě bude vyjednávat.“ dodává místostarosta Veselý a nevyloučil, že se příspěvek navýší.

Péče o toulavé kočky je v Písku problémem. O zřízení útulku už několik let usiluje Eva Hulcová, která vede spolek Písecké kočky. „V minulém roce jsme přijali 232 koček, z toho píseckých byla více než polovina. Zbytek byly kočky z okolních obcí.“ zdůvodňuje nutnost útulku Hulcová. Kočky buď sama odchytává nebo je přiváží městská policie. Soukromá depozita, která město plánuje, jsou podle Hulcové nesmysl i kvůli náročnosti podmínek, které musí zájemci splnit. „Člověk, který to bude provozovat by měl mít odpovídající prostory pro léčení i karanténu. Navíc musí mít osvědčení a registraci pro práci se zvířaty v útulku.“ dodává.

Spolek Písecké kočky ale s koncem února nezanikne. Ve své činnosti bude v omezené míře pokračovat. „Soustředíme se na prevenci, především na kastrační programy“ říká Hulcová s tím, že počet přijatých koček chce zredukovat na maximálně stovku ročně. Peníze na provoz, které spolek dostával od města, bude organizaci významně chybět. Finance musí získávat jinými cestami, například formou dobročinných aukcí. „Prostřednictvím sociálních sítí dražíme různé předměty s kočičkami. Jsme také v projektu Kočičí přání, kdy se celorepublikově vybírá na kočky v útulku.“ upřesňuje Hulcová.

Soukromá depozita by měla v Písku začít fungovat od začátku března. Radnice počítá s umístěním přibližně stovky koček ročně. Ve městě zároveň bude pokračovat kastrační program, který má zamezit nežádoucímu množení koček. Zřízení kočičího útulku radnice i nadále odmítá. Důvodem je legislativa, která tuto povinnost neudává, ale i finanční zátěž.

Jana Urbanová