Od pondělí 27. dubna se mohou v písecké nemocnici nechat testovat na přítomnost koronaviru přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a další zájemci. Nepotřebují doporučení lékaře a za test zaplatí 2700 korun.

Odběrové místo vedle nemocnice funguje v pracovní dny od 8 do 12 hodin. Výsledek testu se zájemci dozví do 24 hodin. Podle ředitele nemocnice Jiřího Holana je o tuto možnost velký zájem. „Denně jsme tu měli kolem dvaceti lidí, v převážné většině se jedná o pendlery. Máme za sebou ale teprve první týden, tak uvidíme, jak to bude dál,“ zmínil. Tento test si musí žadatel zaplatit. Pokud má doporučení od lékaře, hradí testování pojišťovna.

Od středy je také možné se v písecké nemocnici hlásit do studie, která má zjistit stav promořenosti koronavirem. Přesněji půjde o vyšetření, které ukáže hladinu protilátek v těle, tedy zda se člověk s virem setkal, nebo ne. Zapojit se má celkem 2000 dobrovolníků z Písecka a Strakonicka. Z tisícovky lidí v každém okrese bude 500 lidí z tzv. 1. linie a zbytek z přihlášených zájemců. I zde evidovala nemocnice velký zájem hned po prvním dnu. Ne každý, kdo se přihlásí, však bude vyšetřen.

Ze statistických důvodů je přesně určeno, kolik lidí se má testovat v dané věkové skupině. Podle ředitele nemocnice Jiřího Holana se hlásí zájemci ze všech kategorií a v podstatě ve všech je velký převis. „Není v našich silách vyšetřit všechny, kteří se přihlásí,“ podotkl.

K testování na přítomnost protilátek v těle se mohou hlásit lidé od 5 do 89 let. Vybrané účastníky nemocnice kontaktuje a od 6. května je začne zvát na odběr vzorku žilní krve. Výsledky budou do několika dnů. Účastníci studie dostanou buď zprávu, že jsou negativní, tedy že se pravděpodobně zatím s virem nesetkali, nebo že jsou pozitivní. V tom případě budou pozváni ještě na klasický test, který se provádí výtěrem z nosohltanu. Ten určí, zda u nich není onemocnění stále aktivní. Účast ve studii je dobrovolná a bezplatná.