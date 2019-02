Písek – Taxík Maxík má za sebou první měsíc fungování. Zájem o službu je velký a stále stoupá. Od začátku ledna má na kontě 156 výjezdů.

Taxík Maxík. Ilustrační foto. | Foto: Hanka Rabenhauptová

Taxík Maxík

Využívat ho mohou osoby starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP či ZTP/P.

Jezdí po Písku za jednotnou cenu 30 korun.

Službu provozuje Městské středisko sociálních služeb.

Funguje ve všední dny v časech od 7 do 16 hodin.

Objednat můžete na telefonním čísle 731 517 801.

„Vůbec jsme to nečekali. Jen tento týden bylo 49 jízd,“ komentovala Marcela Průšová, ředitelka Městského střediska sociálních služeb Písek, které službu provozuje. V jiných městech byly v začátcích dvě tři jízdy týdně.

Nejčastěji vedou cesty k lékaři, do nemocnice, na nákup nebo na hřbitov. Zájem mají jak senioři nad 70 let, tak i zdravotně postižení. Podmínkou je, že musí mít trvalý pobyt v Písku. Cesty také vedou jen na území města. Zájem se však ozývá i z jiných obcí. „Tomu ale nemůžeme vyhovět,“ dodala Marcela Průšová.

Podle místostarosty Písku Petra Hladíka je to do budoucna otázka k diskuzi. „Možná by se do projektu mohly zapojit i menší obce, které by však musely přispívat na provoz. Uvažovali jsme i o jednorázových odvozech do lázní,“ nastínil. Zatím to ale vypadá, že Taxík Maxík bude dostatečně vytížený jen Písečáky.

Nadace Charty 77, která městu darovala auto, nyní přispěla ještě částkou 150 tisíc korun na provoz. Předpokládaný roční rozpočet se však blíží milionu korun.