Čimelice - Stavebních pozemků je na prodej ještě jedenáct.

Čimelice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

V čimelické lokalitě za výkupem je další zasíťovaná parcela prodaná. Schválili to zastupitelé na posledním jednání. Za parcelu o rozloze 959 metrů čtverečních zaplatí zájemce 614 500 korun včetně DPH.

Podle informací starosty Vladimíra Pánka se přihlásil jen jeden zájemce. Z celkového počtu devatenácti parcel je už prodaných osm.

Na posledním jednání také schválili umístění a napojení staveb na inženýrské sítě dvěma novým majitelům pozemků v této lokalitě a jednomu na pozemku mimo tuto lokalitu.

Z toho, že se prodalo osm parcel a že jsme teď schválili tři nové domy, mám o to větší radost, když slyším, jak podle sociální komise obyvatelé obce stárnou," uvedl předseda stavební komise Jan Klimeš s tím, že zasíťování parcel bylo dobré rozhodnutí. Hlavním důvodem, proč se tak zastupitelé před časem rozhodli, bylo udržení mladých rodin v obci, případně přilákání dalších zájemců.

S počtem prodaných parcel jsou spokojeni i další zastupitelé. „Není hlavním smyslem prodat všechny parcely najednou. Myslím si, že by jich tu mělo být vždycky několik k dispozici pro další zájemce," dodal zastupitel Tomáš Vala.

Cílem vedení obce je, aby počet obyvatel narůstal. „V loňském roce tu bylo 957 obyvatel a k 1. lednu to bylo 966 obyvatel. Za loňský rok se narodilo devět dětí a deset lidí zemřelo," uvedla vedoucí sociální komise Jindřiška Lopatová.

Dodala, že se někteří lidé k trvalému pobytu přihlásili a jiní zase odhlásili. „Máme tu 307 občanů ve věku od šedesáti let do osmdesáti a 36 obyvatel ve věku od osmdesáti do 95 let. Osm seniorů žije v pečovatelských domech. Je tu celkem 54 vdov a jedenáct vdovců," upřesnila Jindřiška Lopatová.

Loni se v Čimelicích konaly tři obřady vítání nových občánků a sociální komise navštívila 31 jubilantů, kteří s návštěvou podepsali souhlas. Tradičně na jaře tu pořádá obec také setkání důchodců.