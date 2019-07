Těšit se můžete na další koncerty různých žánrů, divadelní představení či sportovně – společenské akce. Na většinu je vstup zdarma.

Už potřetí se do Písku vrací festival Jazz in Písek. Na něm 2. srpna vystoupí v Palackého sadech například Soul Sisters, Mike Parker Trio nebo Luboš Soukup Quartet feat. „Děti by si měly zapamatovat i datum 24. července. Od 18 hodin jim divadlo BOĎI Jaroměř v Palackého sadech zahraje pohádku Začarovaný les,“ uvedla za Centrum kultury města Písku Kateřina Koželuhová.

Pro vyznavače koncertů, na kterých se střídají různí interpreti, je připraveno na 13. července Léto s Blaníkem na Velkém náměstí. Vystoupí tam od 17 hodin Žlutý pes, Nerez a Monika Absolonová. 14. srpna pak bude ve znamení Óčko Tour de Park, na které od 18 hodin v Palackého sadech vystoupí Marek Ztracený a Like-It. V srpnu se můžete těšit mimo jiné na Kiss party, Mezinárodní folklorní festival, koncert kapely Strings nebo Improshow.

DIVADLO V HOSTÍNĚ

Příznivci divadelní přehlídky v Hostíně u Kovářova se už mohou těšit na letošní devátý ročník. Uskuteční se od čtvrtka 8. do neděle 11. srpna a přinese tradičně známé herecké osobnosti. Z nich se do Hostína rádi vracejí například Jana Boušková, Václav Vydra, Josef Carda, Zdeněk Žák či Rudolf Hrušínský. Ti přijedou i letos, jak potvrdil organizátor přehlídky Václav Bláha,a divákům se představí v komedii Blbec k večeři.

Program nabídne dálev pátek Pension pro svobodné pány v podání herců divadla Palace. „V sobotu odpoledne se mohou diváci těšit na úspěšnou pohádku spolku Kovářovská OPONA Lotrando a Zubejda a v sobotu večer uvedeme od agentury Familie hru Zelňačka s Oldřichem Víznerem a Otakarem Brouskem mladším,“ prozradil Václav Bláha. Divadelní spolek Vojan se v neděli odpoledne představí čtyřmi pohádkami v představení Měla babka čtyři jabka. Přehlídku uzavře v neděli večer slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, s názvem Caveman.

Hezkou tradicí se tu stala po představení autogramiáda herců, o kterou je mezi diváky velký zájem, proto o ni nepřijdou ani letos.

Divadelní přehlídka se koná tradičně ve velkém stanu, do kterého se vejde až tři sta diváků. Zájemci si mohou stejně jako v minulých letech pořídit vstupenky v předprodeji na obecním úřadě v Kovářově.