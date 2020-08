„Záměr na prodej pozemku jsme schválili a v době, kdy byl vyvěšen, k němu přišla připomínka. Majitelka sousedního pozemku z druhé strany projevila také zájem,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku MÚ Písek Milena Hladíková.

Na pozemku, který patří městu, vede kanalizace. Oba zájemci souhlasí s věcným břemenem. „Navrhujeme udělat výběrové řízení obálkovou metodou,“ podotkla Milena Hladíková s tím, že podobný případ často neřeší.

Zastupitel Rudolf Tyll se dotázal, co bude v případě prodeje se vzrostlými stromy, které jsou na pozemku? Podle vedoucího odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslava Šatry se stromy jeví jako živý plot, který pozemek opticky přidružuje k žadatelově pozemku. „Pokud by pozemek získala žadatelka a chtěla stromy pokácet, muselo by se samozřejmě řešit povolení a případná cena,“ zmínil.

Oba zájemci se zúčastnili zasedání a potvrdili svůj zájem o pozemek. Podle žadatelky jsou stromy ve špatném stavu a navíc jí stíní zahradu. Žadatel vyjádřil obavy, jak by se řešil plot v případě, že by nezískal pozemek on. Přímo po linii mezi jeho a městským pozemkem podle něj vede kanalizace. „Mám na pozemku psy, musím ho mít oplocený,“ řekl. Zastupitelé bod odložili a budou se jím zabývat znovu.