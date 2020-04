Písek finančně podporuje osoby samostatně výdělečně činné a místní drobné podnikatele, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena.

Zájemci z řad OSVČ mohou podávat žádosti o dotaci města od 20. dubna. Zatím jich finanční odbor eviduje 213. „Žádosti postupně zpracováváme a proplácíme,“ uvedl vedoucí odboru Ladislav Toman s tím, že jsou v nich často administrativní chyby. „Proto prosím, aby si žadatelé zkontrolovali všechny přílohy, zda mají daňové přiznání včetně přílohy s údaji o příjmech a další věci,“ doplnil. Nejčastějším dotazem je podle jeho slov to, zda mohou lidé čerpat podporu města zároveň se státní podporou. „Odpověď je ano. Stát to umožňuje a my také. Současně lze čerpat ještě ošetřovné, pokud na něj má žadatel nárok,“ vysvětlil Ladislav Toman.