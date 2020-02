Několik dní po spuštění participativního rozpočtu se přihlásil první projekt. Je jím discgolfový park u Oldřichova a cvičné hřiště na Výstavišti. Autorem je Radim Maňák, který se o prosazení tohoto sportu v Písku snaží už delší dobu. Před časem navrhoval vybudování discgolfového hřiště například v lokalitě U Vodáka. „Písek je poslední okresní město na jihu Čech bez discgolfového parku. Tento stav chceme změnit,“ argumentuje ve své žádosti. Předpokládaný rozpočet tohoto projektu je 409 tisíc korun.

Discgolfový park nyní bude bojovat o podporu veřejnosti. V první fázi musí získat minimálně dvacet podporovatelů. Na to má čas do konce května. Do 15. května je možné podávat projekty, a to prostřednictvím webové stránky paropisek.cz. Ucházet se o účast v participativním rozpočtu mohou jen obyvatelé Písku. Stejně tak je to i s hlasováním. Musí se registrovat a nechat ověřit svou totožnost na podatelně městského úřadu na Velkém náměstí.

O co jde: Participativní rozpočet je v Písku novinkou. Nyní běží první výzva.

Město chce na projekty uvolnit pět milionů ročně, maximálně milion na jednu akci.

Setkání s veřejností bude 1. dubna v 16 hodin v knihovně.