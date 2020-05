Sportoviště budou tedy dál spravovat Městské služby Písek, které se proto stanou třetím účastníkem nových veřejnoprávních smluv. Schvalovali je zastupitelé na svém posledním jednání. „Jednali jsme s oddíly a zohlednili jejich potřeby. Nastavili jsme podmínky, které jsou pro ně přijatelné, ale zároveň chceme, aby smlouvy byly jasnější a průhlednější,“ zmínila starostka města Eva Vanžurová.

Na městském sportovišti bude vždy jako domácí určen konkrétní klub, který ho bude moct využívat zdarma. Čas, který klub nevyužije, bude rozdělovat správce dalším zájemcům. Ti už budou za využití sportoviště platit. Vybrané peníze půjdou do rozpočtu správci, tedy městským službám. Za těchto podmínek byly schválené smlouvy pro FC Písek, Atletiku Písek, HC Švantlův Dvůr a Plavecký klub.

Problém měli někteří zastupitelé s IHC Písek, který požaduje ponechání možnosti přeprodávat led dalším klubům a peníze nechávat ve své kase jako dosud. „Nechceme dělat krok zpět a rádi bychom, aby toto ve smlouvě zůstalo. Peníze využíváme k chodu klubu,“ uvedl předseda IHC Písek Lukáš Tramba.

S tím ale nesouhlasil například zastupitel Vratislav Němeček. „Pokud se mají podmínky sjednotit, mělo by to platit pro všechny. Když bude jeden klub moct přeprodávat a ostatní ne, je to špatně. Měl by se najít jiný způsob, jak činnost klubu dofinancovat, ale s tímhle nesouhlasím,“ podotkl. Na to předseda IHC poznamenal, že pokud nezůstanou peníze hokejistům, nebudou mít zájem led poskytovat jiným klubům a využijí ho jen pro své potřeby. Tím pádem přestanou cizí kluby jezdit do Písku, což bude mít negativní dopad i na jiná odvětví. Led se podle něj přeprodává hlavně v srpnu a víkendy v září. Místostarosta Petr Hladík navrhl, že by se mělo schválení smlouvy odložit a jednat s IHC Písek o její změně tak, aby odpovídala smlouvám s ostatními kluby. To většina zastupitelů podpořila. K bodu se tedy ještě vrátí.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU



Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz