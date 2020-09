Podle tiskové mluvčí letiště Martiny Vodičkové to mají být charterové lety i pravidelné linky. „Certifikační proces postupuje podle plánu,“ říká Martina Vodičková s poukazem na řízení, které nyní běží a vzdušný přístav má nově otevřít především pro větší stroje nebo přistávání za zhoršených podmínek.

Souběžně už také Jihočeský kraj vyjednává o možném strategickém partnerství pro areál se společností Accolade, která podniká v logistice. Podle náměstka hejtmanky Josefa Knota je to nyní jediný zájemce. Logistická firma by ale na letiště mohla přivést ve větší míře nákladní provoz. To se moc nezdá třeba starostovi Plané Tomáši Pintérovi. Sledovat budoucnost areálu chce podle primátora Jiřího Svobody i město České Budějovice.

Jihočeský kraj zahájil vyjednávání s brněnskou společností, která podniká v logistice a mohla by se stát strategickým partnerem v rozvoji letiště u Plané nedaleko Českých Budějovic na základě doporučení poradenské firmy. Ta navrhla pro jednání tři subjekty, v době koronaviru ale jen firma z Brna projevila zájem o jednání.

Podle náměstka hejtmanky Josefa Knota by ale o povaze spolupráce mělo rozhodovat až krajské zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. Ohledně případné dohody s firmou Accolade připadá v úvahu jak investorský vstup do letiště, tak jeho dlouhodobý pronájem.

Jak bude vypadat budoucí chod na letišti zajímá třeba i obec Planá. Těsně kolem ní totiž vedou koridory ke vzdušnému přístavu. Pro starostu Tomáše Pintéra by bylo překvapením, kdyby zde měl budoucí nájemce zavést nákladní provoz. „Celou dobu se cargo odmítalo,“ diví se Tomáš Pintér.

Obec podle starosty situaci kolem letiště sleduje, má ale jen omezené možnosti, jak ovlivnit budoucnost areálu. I když není bez šancí. „Možností máme velice málo,“ poukazuje Tomáš Pintér na to, že vlastníkem většiny nemovitostí je kraj. Obci však patří některé pozemky například pod příjezdovými cestami, a hlavně Planá chystá nový územní plán. „A letiště ze dvou třetin leží na našem katastru,“ připomíná Tomáš Pintér, že obec je oprávněna hovořit k dění na letišti.

Zájem o dění v areálu potvrdil za České Budějovice také primátor Jiří Svoboda. Město chce využít povolovací procesy pro pravidelný obchodní provoz, které nyní probíhají. Může také působit přes dozorčí radu, v níž patří Budějovicím jedno místo. Enormního zatížení okolí se ale primátor neobává.

Vlastníkem rozhodující části nemovitostí v areálu je Jihočeský kraj. Ten také letos odkoupil od Budějovic podíl v akciovce, která se o letiště stará a může tak vyjednávat sám s možnými strategickými partnery.

Infobox: Letiště u Plané zatím slouží spíše amatérskému létání. Pravidelný obchodní provoz by měl začít příští rok. Areál pro to ale potřebuje úspěšně ukončit certifikační řízení, které je nyní v běhu.