Milevsko, Písek – Dohoda, ke které vyzývala soudkyně, se naplnění zřejmě nedočká. Okresní soud v Písku ve čtvrtek 6. září opět projednával spor mezi Domem kultury Milevsko a podnikatelem Ladislavem Bendulou. Ten v objektu provozuje kavárnu Harlekýn.

Dům kultury v čele s ředitelem Vítem Kratochvílem tvrdí, že prostory využívá neoprávněně. Ladislav Bendula se hájí tím, že má stále platnou smlouvu, a to do roku 2018.

„Jednali jste od posledního líčení o dohodě?" zahájila soudkyně druhé jednání. Kladné odpovědi se ale nedočkala. O dohodu mezi znesvářenými stranami se loni snažil zastupitel Ivan Radosta, který ve čtvrtek vypovídal jako svědek.

„S oběma pány mě pojí přátelský vztah. Chtěl jsem využít svých vazeb k tomu, aby se dohodli," uvedl u soudu Radosta, který navrhl Ladislavu Bendulovi, aby podepsal výpověď z nájmu. „Aby se mohlo jednat o nové smlouvě, musí být vypořádána ta stará," řekl Ivan Radosta k událostem loňského podzimu. Dále doplnil, že návštěvníci kavárny jsou s Bendulovými službami spokojeni a výpověď je rozhořčila.

Rada schválila výpověď loni v říjnu. Podle domu kultury porušil podnikatel smlouvu. Radní poté vyhlásili výběrové řízení s novými podmínkami. Oproti těm ve smlouvě, kterou podnikatel s domem kultury podepsal v roce 2006, se lišily výší nájemného, dobou nájmu i exkluzivitou. Ladislav Bendula následně vyvolal další jednání o podmínkách smlouvy. Obě strany se na nich před Vánoci dohodly a zbývalo jen smlouvu podepsat. To se nestalo. Bendula například sice souhlasil se zvýšením nájmu, ale omezení exkluzivity na deset akcí ročně, které vytipuje ředitel a které by mohly být i v plesové sezoně, považoval za nesmyslné.

Podle domu kultury podnikatel využívá prostory od prvního února bez řádné smlouvy. Dodatek ke smlouvě z roku 2009 považuje zařízení za neplatný, protože na něj nebyl vyhlášen záměr. Dům kultury podal žalobu na vyklizení prostor.

Soudkyni ve čtvrtek zajímalo, zda nájemce porušil smlouvu. Podle radního Martina Kupce či produkční domu kultury Miroslavy Bardové ano. Bardová mimo jiné vypověděla, že na travesty show přišli někteří diváci vchodem z kavárny, který měl být v té době zamčený. „Bylo vyprodáno a s kolegyní jsme stály nad hlavním vchodem a trhaly lístky. Chodili k nám lidé, ať jim vstupenky odtrhneme, že nepřišli běžným vchodem, ale přes kavárnu," řekla Miroslava Bardová.

Radní Martin Kupec uvedl, že loni při semifinále miss Milevsko se lidé dostali do domu kultury také přes kavárnu. „Všiml jsem si, že přicházejí lidé, kteří nebyli součástí programu," řekl Kupec.

S jeho slovy Ladislav Bendula nesouhlasil. Dveře podle něj byly zamčené. Také odmítl to, že by v kavárně byly stoly. „Byla vyklizená. Má šedesát metrů čtverečních a aby byl dobrý přístup k baru, tak ji při větších akcích vyklízím. Je to moje soukromá iniciativa," uvedl u soudu Ladislav Bendula.

Soudkyně jednání odročila na čtvrtek 11. října, den před tím se v domě kultury uskuteční místní šetření, aby podle soudu bylo nepochybné, kudy se kam vchází a kdo má od jakých dveří klíče. U soudu by v říjnu měli vypovídat další svědci, například bývalý ředitel domu kultury Karel Reiniš.

Milevsko formou elektronické aukce už vybralo nového zájemce, který by měl v domě kultury provozovat restauraci. V podmínkách výběrového řízení město uvedlo, že prostory nejsou vyklizené.