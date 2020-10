Hned první den měla škola přihlášené tři děti. „Počet se určitě bude měnit za dne na den. Rodiče mohou děti přihlásit na dny, které potřebují,“ vysvětlil ředitel školy Pavel Koc s tím, že systém bude obdobný jako na jaře.

Do školy mohou chodit děti od šesti do třinácti let, o které se ve třídě postarají vychovatelky či učitelé, kteří nejsou zapojeni do online výuky. „Ostatní mají své povinnosti. Pokud to bude na krátkou dobu, kterou vláda avizuje, zvládneme to, i když ani nám se nevyhýbají komplikace s karanténou některých kolegů,“ poznamenal ředitel. Žáci se ve škole věnují online výuce ze své kmenové školy.

Mateřské školy v Písku zůstávají zatím otevřené. „Důrazně však žádáme všechny rodiče, kteří jsou doma například s mladším dítětem na mateřské či rodičovské dovolené nebo jsou nezaměstnaní, aby své potomky do mateřských škol nedávali,“ vyzvala starostka města Eva Vanžurová.

Žáci by se měli do školy vrátit 2. listopadu.