"Proto jsme se rozhodli toto výběrové řízení zrušit a na jaře příštího roku vyhlásit nové. V té době by již měly být známy kroky nové vlády týkající se epidemie koronaviru i jejich případný dopad na oblast gastronomie a hotelnictví. To by mohlo zájemcům o provozování chaty usnadnit rozhodování. Někteří se totiž kvůli nejasným vyhlídkám tohoto oboru podnikání do výběrového řízení nepřihlásili,“ zdůvodnila nízký zájem místostarostka Petra Trambová.

V blízkosti chaty je lanové hřiště i nové 3D bludiště. Lokalita byla díky tomu během letních prázdnin hojně navštěvovaná. "Chata bohužel fungovala jen v omezeném režimu, často byla zavřená,“ poznamenala Petra Trambová. Lidé tak neměli možnost se občerstvit nebo využít toaletu. Kvůli absenci potřebného zázemí se v okolí hřiště tvořil nepořádek. Tomu chce město předejít tím, že novému nájemci stanoví minimální rozsah otvírací doby. Od června do září by měl mít otevřeno aspoň šest dní v týdnu minimálně od 10.00 do 20.00 hodin. V měsících dubnu, květnu a říjnu by měla chata fungovat od pátku do neděle minimálně od 10.00 do 18.00 hodin a od listopadu do března také od pátku do neděle alespoň od 11.00 do 17.00 hodin.

Současný nájemce chaty Živec končí s jejím provozováním k 31. prosinci letošního roku. Správou altánu u chaty a přilehlého lanového a 3D hřiště budou od začátku února do konce června pověřeny Lesy města Písku. Chata bude zatím uzavřena.

Turistická chata prošla před dvěma lety celkovou rekonstrukcí, která stála 16,6 milionu korun bez DPH. Modernizace se dotkla restaurace i pokojů, které dostaly vlastní sociální zařízení, upraveno bylo provozní i dispoziční řešení objektu, aby odpovídalo současným požárně bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Budova má bezbariérový přístup a je také zateplená.

Restaurace má kapacitu 80 míst, v pokojích lze ubytovat až 26 hostů.