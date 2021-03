Objektu bývalé psychiatrické léčebny U Honzíčka se blýská na lepší časy. Radnice se komplex už několik let neúspěšně snaží prodat. Proto zkusila nabízet bývalou léčebnu i prostřednictvím realitních serverů. Nápad už nese svoje ovoce, objevil se totiž zájemce, který chce dům koupit.

Prostory opuštěné léčebny pomalu chátrají. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Hlavními důvody, proč se zatím nepodařilo bývalou léčebnu prodat, byly velké investice do chátrajícího komplexu a také omezené možnosti pro jeho využití. Radnice objekt nabízí za cenu 8 375 000 korun. "Intenzivně inzerujeme a výsledky to zatím nese. Máme přibližně jednoho zájemce za týden, který se jde do objektu podívat. Zatím jsme dostali jednu oficiální žádost zájemce, který potvrdil záměr koupit objekt," prozradila místostarostka Petra Trambová. Zájemce je z jihu Čech a jeho plánem je obnovit v objektu bývalé léčebny zdravotně sociální služby.