O pronájem části areálu požádala firma Interiéry - Lapka, která v Písku provozuje truhlářskou výrobu. Má zájem o dlouhodobý pronájem na dobu 20 let s možností opce a nabízí nájemné ve výši 120 tisíc korun ročně. Cena podle místostarostky Písku Petry Trambové vychází ze znaleckého posudku, který zohledňuje vysokou míru opotřebení objektů. "Firma počítá s vysokými investicemi do oprav jednotlivých budov,“ uvedla místostarostka s tím, že rada města záměr na pronájem schválila na svém online jednání.

Firma má zájem o pronájem nízkého domku a tří stodol, které by na své náklady zrekonstruovala. Bude muset například udělat kompletní podlahy, stropy, elektroinstalaci a opravit i některé krovy.

Nabídka bude vyvěšena na úřední desce a po dobu jejího zveřejnění se bude moci přihlásit i jiný zájemce. "Pokud by se tak stalo, bude vypsáno výběrové řízení," vysvětlila tisková mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

Rozhodnutí bývalý statek pronajmout vítá také osadní výbor Purkratice. Místní se obávali především prodeje areálu, ve kterém by tak mohla vzniknout například ubytovna. Ï to byl důvod, proč se zastupitelé přiklonili k pronájmu, kdy mohou ovlivnit, k jakému účelu bude areál sloužit. „Zástupce osadního výboru Purkratice jsme s aktuální nabídkou seznámili a s truhlářskou výrobou souhlasí,“ doplnila Petra Trambová.

Budovy v bývalém statku v Purkraticích jsou v původním stavu, jen část z nich je tedy možné využívat. Některé jsou kvůli špatnému technickému stavu zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možné vstoupit. Objekt využívala do koce září letošního roku nezisková organizace Naděje jako ubytovnu pro sociálně slabé. Její klienty se podařilo umístit do jiných zařízení.