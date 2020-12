Prezident České republiky Miloš Zeman v týdnu na Pražském hradě předal Ing. Vojtěchu Stehelovi, PhD., MBA, jmenovací dekret rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

„Velmi si cením podpory kolegů a doufám, že se mi podaří navázat na dosavadní rozvoj školy,“ uvedl při této příležitosti Vojtěch Stehel. Mandát nového rektora začne v lednu 2021 a potrvá do konce roku 2024. Na škole dosud působí jako prorektor. V červenci ho do nové funkce v čele nejmladší české veřejné vysoké školy zvolil Akademický senát VŠTE a později ho do ní schválila i vláda na návrh ministra školství.

„Vojtěchu Stehelovi ještě jednou blahopřeji ke jmenování rektorem VŠTE. Čeká ho nelehká práce. Přeji mu, aby ji zvládl co nejlépe a kvalitativně posunul naši vysokou školu ve všech směrech na vyšší úroveň. Všichni si přejeme, aby naši absolventi byli hrdí na svou alma mater a my byli hrdí na naše absolventy,“ řekl končící rektor Marek Vochozka, jemuž v závěru roku skončí osmiletý mandát, a proto znovu do čela školy kandidovat nemohl. Na VŠTE bude nadále působit v pozici profesora Ústavu znalectví a oceňování.

Vojtěch Stehel (34 let) patří k první vlně absolventů VŠTE a po ukončení studia vedle vlastní vědecké a pedagogické práce prošel na škole mnoha úseky a pozicemi. A to od referenta na studijním oddělení, přes marketing, interní audit, kancelář rektora, odborného asistenta až po prorektora.