V písecké firmě hořela svářečka

Písek - V úterý večer vyjížděli písečtí hasiči k požáru do firmy ve Vinařického ulici v Písku, kde byl ohlášen požár stroje. "Jednalo se o požár bodové svářečky a vzduchotechniky malého rozsahu, konkrétně zahoření usazenin ve ventilačním systému," vysvětlila mluvčí hasičů Vendula Matějů. Jednotka požár uhasila během deseti minut a odvětrala objekt. Vzniklá škoda činí 30 tisíc korun, hodnota uchráněného majetku je půl milionu.

Zájemci mohou žádat o dotaci

Písek – V první polovině srpna mohou zájemci podávat žádosti o dotaci na pořádání kulturních, sportovních, volnočasových a společenských akcí v rámci vyhlášené 2. výzvy 2022 do dotačního programu Záštita starostky města Písek. Jak uvedli pracovníci odboru školství a kultury, termín pro přijímání žádostí je od 1. do 12. srpna do 12 h. Realizace projektů je od 1. června do 31. prosince tohoto roku.

Za volantem seděl chlapec. Policistům řekl, že mu ještě nebylo patnáct

Vyrazí na kole za šunkovou vidinou

Čížová – Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou je název tradiční cykloakce, která se bude konat v sobotu 23. července. Sraz je v 9 hodin na fotbalovém hřišti v Čížové. Trasa měří čtyřicet kilometrů.

Zloděj vzal nářadí a odčerpal naftu

Veselíčko – Na opravované silnici u obce Veselíčko škodil zloděj. "Pachatel se v době od 1. do 11. června dostal do postranní skříňky pracovního stroje New Holland a odcizil nářadí," informovala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že u nákladního automobilu značky Man vypáčil víčko nádrže a odčerpal nejméně 300 litrů motorové nafty. Případ prošetřují milevští policisté.

U Srlína bourala dodávka s kamionem

Srlín – Nikdo nebyl zraněn při dopravní nehodě dodávky značky Ford Transit, která v pondělí dopoledne u Srlína narazila do zadní části přívěsu kamiónu. Milevští hasiči ze silnice zlikvidovali chladicí kapalinu vyteklou z dodávky a provedli protipožární opatření. "Po zadokumentování nehody hasiči od sebe auta odtrhli. Dodávku pomohli naložit na vůz odtahové služby, kamión přejel mimo vozovku," poznamenala mluvčí hasičů Vendula Matějů. Dodala, že jednotka zásah ukončila závěrečným úklidem vozovky.