Nové zařízení nabídne klientům kapacitu 56 lůžek. Součástí projektu je i velká kuchyně, která by denně měla uvařit až tisíc jídel. Obědy pro seniory v současné době zajišťují školní jídelny.

„Považuji za důležité, aby senioři měli vlastní jídelnu. Je to totiž otázka diet, složení stravy i toho, co seniorům chutná, což je samozřejmě často odlišné od jídel, která se vaří dětem,“ vysvětlil místostarosta Hladík. Problémem jsou i víkendy, kdy se jídlo musí vařit do zásoby a následně zamrazit.

Písečtí zastupitelé na svém posledním jednání schválili navýšení limitu na stavbu domova pro seniory na 184 milionů. Část této sumy pokryje dotace. Radnice teď hledá zhotovitele stavby.

„Předpokládáme, že se do konce tohoto roku podaří vybrat firmu, která bude stavbu realizovat a práce by mohly začít na začátku příštího roku. Realizace je naplánovaná přibližně na dva roky. Zkolaudováno by pak mělo být nejpozději do září roku 2023,“ uvedl Petr Hladík. První senioři se do zařízení nastěhují v lednu následujícího roku.

Písek má stejně jako většina jihočeských měst problém s umístěním seniorů. „Sám jsem ředitelem domova pro seniory a týdně přichází několik žádostí o umístění, které není možné uspokojit,“ posteskl si Petr Hladík.