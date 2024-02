Město vypisuje čtvrté výběrové řízení na nový bazén. Měl by se začít stavět ještě letos. Starý je třeba zatím udržovat a rozhodnout, co s ním bude. Starosta chce pod hradbami zachovat venkovní koupání.

Plavecký bazén v Písku. | Foto: Deník/ Redakce

V pořadí už čtvrté výběrové řízení na stavbu nového bazénu vypisuje město Písek. Podle starosty Michala Čapka poslední. „Pokud by to ani tentokrát nevyšlo, je čas si říct, že bazén nám není souzený a je třeba jít dál," komentoval s tím, že výběrové řízení zpracoval externí administrátor, což je u velkých zakázek běžný postup.

Výběrové řízení má být vypsáno během několika dní. Jak dlouho bude trvat, nedokáže nikdo přesně odhadnout. Jak připomněla místostarostka města Petra Trambová, první výběrové řízení trvalo pět měsíců, druhé rok a třetí bylo zrušené. V ideálním případě by se v létě mohlo začít stavět, v horším případě na podzim. Práce by měly trvat 20 měsíců, první plavce by tedy bazén mohl přivítat v roce 2026.

Výstavbu nového bazénu pod lesnickou školou schválilo na mimořádném listopadovém jednání osmnáct zastupitelů. Rozhodovali se na základě podkladů speciálně zřízeného výboru pro bazén, který porovnával varianty stavby nového bazénu a rekonstrukce stávajícího. Cena je limitována částkou 489,5 milionu korun bez DPH.

Projekt, který muselo město aktualizovat, zahrnuje stavbu objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště, terénní úpravy, vybudování parkoviště a obslužné komunikace či připojení na technickou infrastrukturu. Ve vnitřní části bude sportovní plavecký bazén, dětský výukový bazén a relaxační bazén, vířivka a dojezdový bazén k tobogánu. Počítá se i s prostory pro wellness. Vybudováno bude také provozní a návštěvnické zázemí. Ve venkovním areálu bude kromě brouzdaliště také bazén. Dále budou zhotoveny venkovní šatny a hygienické a provozní zázemí.

Do zprovoznění nového bazénu musí město udržovat provoz stávajícího plaveckého areálu pod hradbami. Během výstavby se také musí zastupitelé rozhodnout, jak naloží se starým bazénem. Starosta Michal Čapek se podělil o svou ideu. „Chtěl bych v původní lokalitě zachovat venkovní bazén. Zatím jde však o neprověřenou vizi, do které nebudeme vkládat žádné prostředky, dokud nebude jisté, že se postaví nový bazén," nastínil starosta, podle kterého je samotný bazén v dobrém stavu. „V nejhorším stavu jsou ochozy, tedy to kolem bazénu, po čem se chodí," vysvětlil s tím, že by se mohlo jednat o investici v řádu desítek milionů.

Starostova vize zahrnuje i možné zachování vnitřního bazénu, který byl podle něj přiveden do velice dobrého technologického stavu. „Udělal bych z něj takový kabriolet," zmínil s nadsázkou. Zbouraly by se podle něj hradby, které se lidem nelíbí, a mohla by se zachovat venkovní pětadvacítka. „Určitě nevidím cestu v tom to všechno úplně zbourat a zavézt. Musí se to ale všechno prověřit a na to máme ještě dost času," doplnil.

Ani v letošním roce se město nevyhne investici do starého bazénu, aby bylo možné ho dál držet v provozuschopném stavu. Tentokrát je třeba vyměnit podhledová světla na vnitřním bazénu, na které město nedostalo revize. Mělo by se to dělat během plánované technologické přestávky a odhadované náklady jsou tři sta tisíc korun.