Fotografie, otisk chodidla a drobné dárky – takovou památku na narození dítěte si z písecké porodnice odnášejí rodiče miminek. Stejnou výbavu ale dostanou i ti novorozenci, kterých se jejich rodiče vzdali.

Písecká nemocnice je zapojena do projektu Život v kufříku. | Foto: Archiv nemocnice

Vloni se v písecké porodnici narodilo celkem 993 dětí, což je nejvíce za posledních 29 let. Mezi nimi byla i dvě miminka, kterých se rodiče vzdali. Ta putovala se souhlasem Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) do náhradní péče. „V naší nemocnici se každoročně narodí několik dětí, kterých se z nějakých důvodů rodiče vzdají. Ty si po propuštění z porodnice se souhlasem OSPOD převezmou pěstouni nebo adoptivní rodiče. Výjimečně zamíří do kojeneckých ústavů,“ uvedla Iveta Bendíková, staniční sestra Neonatologického oddělení Nemocnice Písek.