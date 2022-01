A jaký měl hrad Pořešín uplynulý rok? "Na Pořešíně jsme zakoupili pozemky, na kterých byl v roce 2012 nalezen středověký vodní náhon pravděpodobně na nějaké dílo," sdělil Radek Kocanda ze spolku Hrady na Malši. "Zřejmě to byl menší mlýn. Díky tomu se ukázalo, že se jedná o lokalitu, která v sobě skrývá cenné historické artefakty. My jsme odkoupené pozemky ohradili a postavili na nich dvě roubené stavby. Celý ten prostor v bezprostřední blízkosti hradu je do budoucna určen ke stavbě ohrožených dřevěných staveb, které sem chceme přenášet z celých jihozápadních Čech." Pod hradem tak v budoucnu vznikne něco jako skanzen. "Ovšem oživený tím, že tam připravujeme celou sérii akcí a chováme tam hospodářská zvířata," dodal Radek Kocanda. "Bude to doklad toho, jak to mohlo vypadat. Máme tam už připravený složený další špýchar z roku 1695 z Měčína od Klatov."