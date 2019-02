Horní Stropnice – Od Hojné Vody až do Starých Hutí stojí o posledních víkendech fronta aut. Běžkaři totiž vyrážejí na trasy v Novohradských horách, které udržuje Horní Stropnice.

Díky velmi příznivé zimě zde nabízejí zájemcům tři okruhy. Podle Luboše Šulisty, který o sjízdnost dbá se speciálním válcem zapřaženým za skútr, je dokonce k dispozici i krátký úsek o délce 1200 metrů na bruslení. „Všechny stopy začínají u lípy na konci Hojné Vody,“ zve přátele běžek k místu s turistickým rozcestníkem Luboš Šulista.

O cesty se stará asi deset let. Na počátku byl amatérský závod Hojnovodská zlatá lyže. „Stopu jsme tehdy šlapali sami,“ říká za nadšence Luboš Šulista a připojuje, že to byl základní kámen pro dnešní sportovní využití hor v zimě. „Potom se podařilo získat obec, aby koupila skútr,“ dodává Luboš Šulista.

Podle Václava Kučery, starosty Horní Stropnice, obec podle svých možností, na co stačí její technika, udržuje parkoviště před hotelem v Hojné Vodě a malou provizorní plochu na louce u začátku běžkařských tras.

Řidiči by ale měli počítat s tím, že cesta do Hojné Vody je pravým skokem do zimy, i když v rovině pod horami může být sníh vzácností. Správa a údržba silnic zde má nasazené stroje ze střediska Trhové Sviny i smluvní partnery, ale jízdu může komplikovat fakt, že vozovka je místy velmi úzká a asfalt je schován pod uježděným sněhem.

Až do Rakouska se lze vydat v Novohradských horách prostřednictvím běžeckých tras. Někde je to spíše otázka odvahy, jinde přímo navazují upravené stopy. V okolí Hojné Vody jsou podle Luboše Šulisty, který se o trasy stará, tři okruhy, ale do Rakouska je to prošlapané jen „nadivoko“. „My vedeme okruh kolem státní hranice,“ naznačuje však Luboš Šulista, že přestup k sousedům není nemožný.

Na Hojnou Vodu v zimě vyráží také Inka Smržová z Českých Budějovic. „Když napadne sníh, jedeme raději na Nové Hrady, je to blízko z Budějovic. A v březnu, až tu sníh nebude, můžeme jet až na Šumavu,“ říká Inka Smržová a oceňuje, že okruhy u Hojné Vody zvládne v pohodě i dvanáctiletá dcera. A příznivkyně běžek dodává, že v Novohradských horách lze využít i stopy v okolí Pohorské Vsi směrem na Malonty nebo přes hranici k rakouskému Karlstiftu.

Podle meteorologa Václava Kubišty jsou sněhové podmínky příznivé. Na Starých Hutích leží nyní 43 cm přírodního sněhu, na Churáňově 76 cm a Volary mají 32 cm. A dnes by mohlo přibýt v polohách nad 800 m kolem deseti cm nového sněhu a na hřebenech Šumavy až kolem 20 cm. A na hory se lze vydat také autobusem, například z Českých Budějovic do Lipna jezdí o víkendech a ve svátky pravidelná linka oblíbeného Skibusu.

Další tipy na běžky:

Padesát dva kilometrů běžeckých tras je aktuálně připraveno pro běžkaře na Zadovsku. Upravena je i nejdelší z tras v délce čtrnácti kilometrů,běžkaři se tak mohou vydat do stopy Zadov – Roviny – Popelná – Německý most – Malý most – Zadov.

Více než dvacet kilometrů běžeckých stop je upraveno i v blízkém okolí Prachatic. Tady navíc musely Městské lesy Prachatice, které se o stopy starají, opravit i velmi oblíbené trasy Klení a Kamenná, které byly zničeny jezdci na koních.

Všechny stopy jsou vymrzlé a v dobrém stavu i na Kvildsku. Lyžaři se mohou vydat do stop Kvilda – Horská Kvilda, Kvilda – Prameny Vltavy – Bučina – Kvilda, Kvilda – Filipova Huť, Spojnice pod Jezerní slatí + Tetřeví cesta.

Upravené nejsou stopy Soumarský Most – Dobrá. Podle vyjádření Národního parku Šumava není strojově upravena z důvodu částečného zamokření.