Písek - Příspěvek ve výši 2000 korun začne od příštího roku poskytovat město nově narozeným občánkům. Další 2000 korun na novorozence chce získat z dotačního programu Jihočeského kraje. Tento program na podporu narozených dětí je vyhlášen do konce roku 2024. Pokud město se žádostí uspěje, dostane každé miminko během slavnostního vítání občánků 4000 korun místo dosavadního hmotného daru v hodnotě 500 korun. Písek přivítá ročně mezi své občany kolem tří set dětí. Podmínkou získání finančního příspěvku bude účast na vítání a trvalý pobyt v Písku. Přihlášky na vítání občánků zájemci od ledna najdou na webových stránkách města, budou také připraveny k převzetí na recepcích či oddělení matriky Městského úřadu Písek.

Gymnázium pořádá vánoční jarmark

Písek – Studenti píseckého gymnázia chystají vánoční jarmark na podporu Hospice Athelas. Uskuteční se ve středu 21. prosince na nádvoří školy a veškerý výtěžek poputuje právě do Athelasu. Jarmark se bude konat od 14.30 do 17 hodin, následovat bude vánoční zpívání v aule školy.

Pod vánočním stromem se bude zpívat

Písek – Další z pravidelných zpívání pod vánočním stromem se bude konat v úterý 20. prosince. Od 17 hodin se na Velkém náměstí představí akustické duo Petry Peškové a Zdeňka Hájka.

OBRAZEM: Mrazivé nedělní odpoledne nabídlo živý betlém u kostela

V galerii budou znít vánoční melodie

Písek - Vánoční koncert se společným zpíváním se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince v Galerii Dragoun. Program koncertu je složen z tónů slavných vánočních melodií a vánočních koled. Koncertem bude provázet houslista Oldřich Vlček. Koledy, vůně punče a pohoda vytvoří vánoční atmosféru mezi obrazy ak. mal. F. R. Dragouna. Začátek je v 16 hodin. Vstupné je sto korun, děti ho mají zdarma. Vánoční zpěvníčky, punč a sladkosti jsou také zdarma.

V kostele v Klukách bude setkání u jesliček

Kluky - Setkání u jesliček nabídne na Štědrý den kostel v Klukách. Setkání doprovázené zpěvem koled povede P. Slávek Holý. Začátek je v 10 hodin, nicméně vánočně vyzdobený kostel zůstane otevřen až do 15 hodin.

Zaplavat si bude možné i mezi svátky

Písek – Provoz plaveckého stadionu bude zachován i na konci roku. Zavřeno bude na Štědrý den. V neděli 25. prosince a v pondělí 26. prosince bude otevřeno od 13 do 19 hodin, v úterý pak od 7 do 18.30 a ve středu, čtvrtek a pátek od 7 do 21 hodin. Poslední den letošního roku i první den roku následujícího bude bazén pro veřejnost uzavřen.