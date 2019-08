Nový termín voleb by podle Adama Rözlera z tiskového odboru ministerstva vnitra mohl připadnout na 14. prosince. Na tento den byly totiž ministrem vnitra již vyhlášeny nové volby i v některých dalších obcích.

„Přesný termín opakovaných voleb do zastupitelstva Strakonic musí být znám do třiceti dnů poté, co bylo ministrovi vnitra oznámeno usnesení soudu, to znamená nejpozději do 11. září,“ vysvětlil Adam Rözler.

Komunální volby vyhrála v říjnu 2018 Strakonická Veřejnost, která získala 16 křesel z 21. Jejich opozice, Jihočeši 2012, měli tři křesla, ODS a TOP 09 a nezávislí po jednom postu. Lídr neúspěšné strany Změna pro Strakonice Karel Janský podal návrh na neplatnost voleb ve Strakonicích. Poukazoval na nerovnost podmínek předvolebního boje.

Jako příklad uvedl Zpravodaj města Strakonice. „Nevyšly tam naše předvolební materiály, i když s firmou, která se o jeho vydávání stará, jsme měli dohodu o jejich vydání. Zpětně jsem se dozvěděl, že to zakázalo vedení města,“ poukazoval.

Po dlouhých jednáních Ústavní soud svým usnesením z 9. srpna 2019 potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 17. května tohoto roku, který prohlásil volby do Zastupitelstva města Strakonice konané ve dnech 5. a 6. října 2018 za neplatné.