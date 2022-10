Během dvou let se v mateřince vyměnily všechny rozvody, zmodernizovala se kuchyně, sociální zařízení, úprav se dočkaly interiéry čtyř tříd i provozní části budovy. Jak uvedla vedoucí odboru školství MÚ Písek Marie Cibulková, práce byly rozděleny do dvou etap a naplánovány na letní prázdniny s mírným přesahem do začátku školního roku. „Jednalo se o největší investiční akci v oblasti školství v minulém i tomto roce. Náklady na první etapu rekonstrukce dosáhly jedenácti milionů korun, druhá etapa se vyšplhala na 14,8 milionu korun,“ uvedla Marie Cibulková.

Podle vedoucí učitelky Jaroslavy Grossmannové byly obě etapy rekonstrukce náročné, ale výsledek stojí za to. Byla by ráda, kdyby se podařilo zrekonstruovat i druhou budovu školky, ve které jsou umístěny další dvě třídy. Ve 13. mateřské škole je šest tříd, do kterých chodí kolem 130 dětí. Je tak největší školkou ve městě.

Bagry na stavbě dálnice zůstaly na suchu. Policie pátrá po zloději nafty

Investovalo se i v jiných školkách

Během letošních letních prázdnin se uskutečnila rekonstrukce i na 5. mateřské škole na Fügnerově náměstí. Firma, která zakázku vysoutěžila za více než 12 milionů korun, se však dostala do insolvence a práce nedokončila. „Naštěstí se díky velkému úsilí zaměstnanců školy podařilo upravit interiéry tak, aby mohl být školní rok zahájen podle plánu. Je však ještě třeba dokončit některé práce v interiérech a také zateplení budovy,“ poznamenala Marie Cibulková.

Poslední školkou, do které se letos investovalo, byla 8. MŠ v Zeyerově ulici. Podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové se za více než tři miliony korun vybudovala příjezdová komunikace, díky čemuž se zlepšil přístup do školky ze Zeyerovy ulice. "Město Písek investuje do modernizace svých škol a školek každý rok. Letos to bylo zhruba 43 milionů korun," podotkla mluvčí radnice. Dodala, že loni to bylo ještě o dva miliony více.