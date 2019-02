Mirotice – Přetrvávající sucha jsou příčinou většího odběru vody z vodovodu. Lidé zalévají zahrádky a napouštějí zahradní bazény. To je podle tiskové mluvčí společnosti Čevak Jitky Kramářové hlavním důvodem, proč dochází k problémům s pitnou vodou. Odběr vody se totiž podle jejích informací zdvojnásobil, a to konkrétně v Miroticích a Čimelicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Stanislava Koblihová

„Na náměstí je ještě cisterna s vodou, protože se stále stává, že někomu teče z kohoutků zakalená voda," vysvětlila starostka Martina Mikšíčková s tím, že pracovníci Čevaku budou dále vodovod odkalovat a pravidelně odebírat vzorky. Zastupitelé se rozhodli vyhovět požadavkům obyvatel, kteří se obrátili na radnici s tím, že nevěří tomu, že správce vodovodu vykazuje odpovídající výsledky rozborů vody. Proto byly provedeny odběry vzorků vody ve stejnou dobu zároveň pracovníky společnosti Čevak a pracovníky Zdravotního ústavu. „Pracovníci společnosti Čevak už rozbory vody provedli a je v pořádku. My na výsledky ještě čekáme," doplnila Martina Mikšíčková.

Podle tajemníka městského úřadu Františka Hřebejka je místní vodovod záhadou, protože ve vodojemu je podle něj křišťálově čistá voda. Vodojem byl vyčištěný před třemi lety. „Oslovil jsem jednu nezávislou firmu, jestli by nám nepomohla situaci s vodou zlepšit. Zatím jsem se dověděl, že současná voda má více železa, než ta naše původní, a že by to mohlo být příčinou. Železo by se mohlo usazovat v potrubí. Není to ale ještě ověřené. Nejde jim do hlavy, že by se usazeniny z potrubí tak dlouho uvolňovaly. Po roce by už měly být pryč," informoval zastupitele František Hřebejk.

Dodal, že jsou zřejmě ve městě i nepředvídatelná místa, kde se kaly objevují. Připomněl fakt, že voda sice nebyla k pití, ale nebyla závadná. V Čimelicích došla voda z vrtů úplně. Shoduje se tak s čimelickým starostou Vladimírem Boučkem, že je lepší občas kalná voda, než vůbec žádná. V Čimelicích se totiž problémy s kalnou vodou zatím nenechali odradit od čekání na napojení na římovskou vodu.

Miroticím by mohla pomoci výměna vodovodního potrubí. „Budeme měnit kanalizaci, tak bychom při tom mohli vyměnit vodovodní sítě. Nejdřív ale zmapujeme, které větve by bylo potřeba vyměnit nejdříve – podle stáří a stavu potrubí," vysvětlila Martina Mikšíčková.

Zastupitel Petr Bílek přesto apeloval na vedení města, aby vedlo podrobnou evidenci o tom, kdy tekla zakalená voda. „Ono nejde jen o pití vody, ale také o škodu na pračkách nebo bojlerech. Za loňský rok se podařilo starostce sjednat slevu na vodném. Měla by se proto vyjednat nějaká sleva i za tento rok," dodal Petr Bílek. Vedení města už tak od začátku problémů činí.

Rady pro Mirotické

Kvalitu pitné vody v Miroticích mohou lidé sledovat na webových stránkách města.

O nečekaném problému se mohou dovědět lidé prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy – jen se musí co nejdříve přihlásit a předat na sebe kontakty na městském úřadě.

Pokud způsobí kalná voda problémy – například zničí prádlo v pračce – je třeba okamžitě kontaktovat pracovníky Čevaku.

Napouštění bazénů je možné hlásit společnosti Čevak na linku 800 120 112. Pomůže to předejít problémům s vodou ve vodovodu.