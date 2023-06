Nový obchvat Dolní Lhota na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Třeboň se třetí den od jeho otevření již stal svědkem vážné dopravní nehody. V pátek 30. června okolo půl osmé se zde srazil osobák s autobusem.

Nově otevřeném obchvatu Dolní Lhoty se v pátek 30. června ráno srazilo osobní auto s autobusem. | Video: Deník/Jana Urbanová

Podle policejní mluvčí Lenky Krausové byla nehoda ohlášena v 7.36 hodin. "Autobus jel po hlavní směrem na Jindřichův Hradec a z vedlejší mu pravděpodobně nedal přednost řidič osobního vozidla kia. Zraněnou spolujezdkyni odvážel vrtulník letecké záchranné služby a dvě zraněné osoby byly i v autobuse," sdělila Deníku policejní mluvčí.

Jak upřesnila mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová, při střetu se zranilo pět lidí. "Dvě osoby cestující v osobním autě utrpěly lehká poranění a po ošetření byly převezeny na urgentní příjem Nemocnice Jindřichův Hradec. Třetí zraněná z utrpěla středně těžká poranění trupu a hrudníku a po poskytnutí akutní péče byla letecky transportována do českobudějovické nemocnice. Dále jsme ošetřili dva cestující z autobusu s lehkým až středně těžkým poraněním hlavy, kteří byli po zajištění stavu převezeni taktéž na urgentní příjem hradecké nemocnice," sdělila Zuzana Fajtlová.

Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Nehoda se stala v blízkosti původní zatáčky u křižovatky na Příbraz. Právě tato zatáčka byla v minulosti místem řady dopravních nehod.

U takové nově otevřené stavby musejí být řidiči být zvlášť opatrní a bedlivě sledovat značení. "Bylo by potřeba, aby řidiči respektovali dopravní značení a dávali pozor. Je to nově otevřený obchvat a bohužel, jsou stále zvyklí jezdit podle starého režimu, který tu fungoval ještě před týdnem. Měli by si uvědomit, že teď už je to tady jinak," apeloval za firmu Swietelsky, která obchvat stavěla Vít Sirotek.