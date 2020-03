ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Tu informaci teprve vstřebávám,“ řekl Tomáš Zabilka, majitel restaurace U Šebestů v českobudějovické Krajinské ulici. Doplnil, že prioritou je zajistit zaměstnance.

Také v českobudějovické kavárně Café Datel se teprve sejdou se zaměstnanci na poradě, kde rozhodnou o dalších opatřeních a důsledcích vládního nařízení. Kavárna každopádně teď bude zavřená.

Všechno s sebou připraví zákazníkům v Esence Café na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. "Asi budeme zavírat dřív, ale zkusíme udělat všechno proto, abychom fungovali," řekla Andrea Wolfová, manažerka Esence Café. Nejen pro ni, ale hlavně pro milovníky dobrých snídaní to bylo překvapení. "Asi deset zákazníků odmítlo kafe do kelímku, že jsou zvyklí u toho sedět a debatovat," popsala situací. Současně s tím ale dodala, že vše, co mají v nabídce, je možné si objednat s sebou, navíc s 20 procentní slevou.

Obchody s potravinami či drogerií zůstanou otevřené i nadále, nicméně na některých místech se lidé v panice snaží předzásobit potravinami. Například u českobudějovického supermarketu Terno bylo v sobotu ráno parkoviště téměř plné, situace se ale příliš nelišila od té, která tu panuje každé sobotní ráno. Podle redaktorky Deníku všichni nakupovali v poklidu. Situace není nikterak dramatická ani v jiných supermarketech v krajském městě - třeba Billa v Jeronýmově ulici měla v sobotu ráno všeho zboží dostatek, v Lidlu v ulici Boženy Němcové měli vykoupený toastový chléb a mnoho lidí kupovalo i droždí.

V největším nákupním centru na jihu Čech, českobudějovickém IGY, zůstanou některé obchody otevřené – podle toho, jak to umožňuje nařízení vlády. Od sobotního rána si tady můžete nakoupit v prodejnách s potravinami, drogistickým zbožím a kosmetikou, s léky, brýlemi, chovatelskými potřebami a dále pak v prodejnách s výpočetní technikou, spotřební elektronikou a také novinami a tabákovými výrobky. Provoz ostatních prodejen a služeb je dočasně uzavřen.

Jakub Velen, mluvčí společnosti CPI Property Group, která vlastní IGY Centrum, připustil, že s nařízením o uzavření některých obchodů vedení IGY počítalo. „Čekali jsme to ale až od pondělí. Nařízení vlády jsme se ale operativně přizpůsobili,“ komentoval situaci s tím, že hned ráno v prostorách obchodního centra instalovali informační tabule pro zákazníky.

Pracovnice obchodu Zoot v IGY Centru, který je od sobotního rána zavřený, takové rozhodnutí čekala, ale ne tak brzy. "Brácha, který pracuje v Rakousku, mi říkal, že tam o uzavření některých obchodů rozhodli už včera. Ale myslela jsem si, že i tady to bude platit až od pondělí," řekla. "Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, takže to pro mě bude znamenat nižší plat. Na jednu stranu jsem naštvaná, ale na druhou stranu - co bych tu dělala, když je obchod prázdný. Navíc obchodním centrem procházejí lidé a nikdo neví, odkud se zrovna vrátili. Takhle je to lepší," doplnila.



Jedním z mála obchodů, které v IGY zůstaly otevřené, je prodejna s mobilními telefony. Roman, který tu pracuje, nechtěl v sobotu ráno předvídat, zda sem během dne vůbec zavítají nějací zákazníci. "Na patře jsou otevřené jen dva obchody. Možná by bylo lepší, kdyby zavřelo celé obchodní centrum. Nevím," krčil rameny. O chystaném nařízení podle něj mohla vláda dát vědět s větším předstihem, aby se na to obchodníci i zákazníci stačili připravit. "Mám tu být do devíti večer. Pak zavřu a vydezinfikuju obchod jako každý den," dodal Roman.