Pro nová opatření má pochopení Václav Drhovský, který provozuje strakonický Forbes bar. „Nařízení vlády lze jistě chápat jako diskriminaci, nicméně rostoucí počet nakažených asi moc možností nedává. Osobně mi vadí jakýkoliv nátlak, ale v tomto případě je opatření nutné,“ uvedl. „Potřebujeme fungovat, pracovat a hlavně chránit sebe a své blízké,“ dodal. Některé argumenty takzvaných odpíračů považuje jenom za postoj a výraz přehnaného ega.

Plavecký stadion v Táboře provozují Tělovýchovná zařízení města Tábora (TZMT). „Budeme samozřejmě respektovat vládní nařízení. Chceme provoz plaveckého stadionu udržet. Myslím, že očkovaných lidí už je dneska dost a nemuselo by to tedy návštěvnost tolik zasáhnout,“ konstatoval jednatel TZMT Jan Benda. Vychází z toho, že do bazénu chodí hodně stálých zákazníků, kteří ho navštěvují pravidelně a jsou očkovaní. „Třeba dorazí i noví lidé, kteří jsou očkovaní a dosud nechodili, protože bylo v bazénu plno,“ doufá Jan Benda.

Zpřísňování proticovidových opatření dělá těžkou hlavu také maturantům. Přípravy na maturitní plesy jsou v plném proudu, v této chvíli ale nikdo neví, jestli se vůbec budou moct uskutečnit. „Je to pro nás těžká situace,“ potvrdila Nikol Marie Podhorská, studentka čtvrtého ročníku Gymnázia v Českém Krumlově. „Netušíme, co bude. Navíc se neustále snižuje limit povoleného počtu lidí na společenských akcích. Ples přesto organizujeme dál s tím, že pokud ho nebude možné uspořádat v Zámecké jízdárně, vymyslíme nějakou jinou provizorní variantu. Třeba ples někde venku. Zatím počítáme s klasickým maturitním plesem, který se má konat 28. ledna.“

Už i přípravy ale stojí studenty spoustu peněz. „Pronájem jízdárny je drahý, studentky mají velké výdaje na pořízení šatů, mnohde musíme skládat zálohy,“ pokračovala Nikol. „Jestli se ples neuskuteční tak, jak má, zřejmě o většinu peněz přijdeme. Není to lehké.“