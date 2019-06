„S kolegy jsme se shodli, že na letní sezónu potřebujeme připravit téma trochu jinak, vytvořit prostor, kde budou mít návštěvníci možnost trochu se zklidnit a odpočinout, protože je ve sladovně Góóól a Mraveniště, což jsou expozice, které jsou hodně o pohybu,“ říká galerijní pedagog Tomáš Novotný.

Oproti jiným Laboratořím bude rozdíl také v tom, že za Dveřmi do jiného světa návštěvníci najdou hlavně zážitek, pokračuje Tomáš Novotný: „Snažil jsem se navrhnout prostor, který bude poměrně jednoduchý, zaměstná fantazii a bude hodně postavený na barvách, světle a zvuku. Oproti Laboratořím, které byly posledních pár let, tato nebude nabízet žádné výtvarné aktivity typu workshopů, při které by se děti naučily něco nového. Říkali jsme si, že na léto bude fajn to téma odlehčit a najít něco jednoduchého, kde si každý najde netradiční zážitek, který sám uzná za vhodný. Bude to pohyb ve světě, který vypadá jinak než to, na co jsme zvyklí.“

Laboratoří bude tradičně provázet lektor, jeho role ale bude trochu jiná. Pomůže při vstupu a potom bude jen hlídat, aby vše fungovalo tak, jak má. Lektor tak pouze zážitek připraví, ale zbytek nechá na samotných návštěvnících.

A pro koho je Laboratoř vhodná? „Nemáme jasnou věkovou kategorii. Vzhledem k návštěvnosti letní sezóny předpokládáme, že k nám budou chodit děti menší, od nějakých 4 až 5 let až po jejich prarodiče a myslím si, že každý z nich by si měl najít nějaký způsob toho, jak v Laboratoři strávit čas, aby to bylo zajímavé a smysluplné. Doporučená věková kategorie jsou děti od věku 4 do 13 let,“ dodává Novotný.

Laboratoř bude otevřena od července do srpna každý den od rána do večera stejně jako celá galerie. Nebude mít žádnou polední pauzu tak, jak tomu bylo v minulých letech. Pokračovat bude také v září, ale v jinak specifikovaných časech.